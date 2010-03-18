НБУ: ріст ВВП складе 4%

Національний банк України прогнозує ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2010 році на рівні 4%.

Про це заявив виконавчий директор Національного банку України Ігор ШУМІЛО в ході VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

«Ріст ВВП в 2010 році до 2009 року на рівні 4% є достатньо зваженим і реалістичним», – сказав І.ШУМІЛО.

За його словами, Національний банк України прогнозував, що минулого року інфляція не перевищить 14%, і цього результату вдалося досягти.

Нацбанк прогнозує, що в 2010 році інфляція буде менше 10%, а до 2012 року цей показник вдасться понизити до 3-5% в рік.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГИПКО не виключає, що зростання ВВП в Україні в поточному році може перевищити очікуваний минулим урядом показник і досягти 6%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, падіння ВВП України за підсумками 2009 року склало 15% в порівнянні з 2008 роком. Номінальний ВВП за 2009 рік склав 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП в I, II, III і IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року склало 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7%, відповідно.

Міністерство економіки і Національний банк України раніше прогнозували, що падіння ВВП за підсумками 2009 року складе 15%.

За даними НБУ, в січні поточного року зростання ВВП склало близько 7,5%.