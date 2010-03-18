9 травня у Севастополі відбудеться спільний парад

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що 9 травня з нагоди 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у Севастополі повинен відбутися спільний військовий парад представників Військово-морських сил Збройних Сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками АР Крим.

Він підкреслив, що гідне святкування 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні для України має не лише військово-патріотичне, а й морально-етичне значення.

Глава держави повідомив, що найближчими днями підпише указ, в якому буде відображений увесь комплекс заходів святкування Дня Перемоги у цьому році, зокрема, й проведення військових парадів у містах-героях України.

«Думаю, буде правильно, якщо ми у місті-герої Севастополі проведемо спільний парад з Росією», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив на пріоритетності соціального питання для ветеранів війни.

Президент підкреслив, що така державна допомога і пільги будуть синхронізованими і рівнозначними у відповідних указах президентів України, Росії і Білорусі.