Кабмін обіцяє скорочувати число організацій, котрі займаються перевірками

Уряд України має намір істотно поліпшити інвестиційний клімат у країні з допомогою заходів з дерегуляции економіки, зокрема, удвічі скоротити число організацій, які здійснюють перевірки, заявив віце-прем'єр Сергій ТІГІПКО, повідомляє Дело.

"Сьогодні маємо 86 перевіряючих організацій. Ми зробимо все, аби скоротити це число удвічі, а може і більше", - сказав він на інвестиційній конференції у Києві у четвер, яку організувала інвестиційна компанія "Драгон Капітал".

За словами віце-прем'єра, уряд також має намір істотно скоротити види ліцензованої діяльності і запровадити принцип "мовчазної згоди".

Тігіпко також повідомив про плани прийняти у 2010 році податковий кодекс.

"Можливо, він почне діяти уже з наступного бюджетного року", - додав він.

Віце-прем'єр упевнений, що уряд зможе у 2010 році поліпшити ситуацію для роботи малого бізнесу, зокрема у податковій сфері, проте, чітко стежитиме за тим, аби великий бізнес не використав ці схеми для ухилення від податків.