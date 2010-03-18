Азаров відмінив рішення Тимошенко щодо поліграфкомбінату “Україна"

Кабінет міністрів України постановою №268 від 17 березня 2010 року ліквідовував казенне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів”.

Текст відповідної постанови за підписом прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, також припиняється процедура ліквідації державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів” і поновлюється його діяльність.

Кабінет міністрів постановив, що державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів” належить до сфери управління Міністерства фінансів.

Визнані такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 17 лютого 2010 р. № 249 “Про заходи з удосконалення державного регулювання і посилення контролю у сфері виготовлення бланків цінних паперів і документів строгої звітності”, а також постанова Кабінету міністрів від 2 березня 2010 р. № 218 “Деякі питання утворення казенного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів”.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2010 року в результаті конфлікту довкола керівника поліграфкомбінату під час передвиборчої президентської кампанії уряд Юлії ТИМОШЕНКО ліквідовував державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” з виготовлення цінних паперів", перетворивши його в казенне підприємство.

Після створення казенного підприємства, 24 лютого уряд Ю.ТІМОШЕНКО призначив Андрія РАДЮКА генеральним директором казенного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".