Янукович перебуває у постійному діалозі з Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що перебуває у постійному діалозі зі своїм російським колегою Дмитром МЕДВЕДЄВИМ щодо вирішення актуальних питань взаємовідносин двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.

Він повідомив, що наразі відновлена ефективна робота комісії як робочої структури двох президентів. Зокрема, в рамках цього органу відпрацьовується порядок денний візиту президента РФ у Київ 17-18 травня.

«Під час цього візиту ми ухвалимо низку рішень, насамперед, щодо покращання торговельно-економічних відносин, а також вирішення інших проблем, які вже багато років не розглядалися і не вирішувалися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також підкреслив, що обидва президенти знаходяться у постійному діалозі, і багато питань вирішують особисто по телефону.