Київським губернатором став заступник Хорошковського

Генерал-майор міліції Антолій Присяжнюк

Головою Київської обласної державної адміністрації призначено Антолія ПРИСЯЖНЮКА, повідомило УНІАН джерело в Київській облраді. Довідка УНІАН. ПРИСЯЖНЮК Анатолій Йосипович, генерал-майор міліції, кандидат юридичних наук. До останнього часу працював заступником голови Служба безпеки України (з листопада 2009 року), був депутатом Верховної Ради Крим від КПУ. Раніше працював заступником голови Ради міністрів АР Крим, головою правління ДАК "Чорноморнафтогаз". Кандидатська дисертація – "Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці доби Директорії (листопад 1918 - початок 1921 рр.)".

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