Головне на 18 березня

Комітет з питань закордонних справ Європарламенту висловився за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи європейських консерваторів та реформістів, відповідне рішення було підтримано більшістю голосів депутатів.

У підготовленому висновку для Комітету з питань міжнародної торгівлі, який має схвалити остаточне рішення перед винесенням питання на голосування до сесійної зали, зазначається, що допомога Європейського Союзу мала би базуватися на певних умовах, які б спонукали Україну до подальших необхідних структурних реформ, які є важливими для інтеграції України до ЄС.

У висновку Комітету з питань закордонних справ також наголошена на необхідності співпраці між Києвом та Брюсселем і посиленні ролі Європарламенту в моніторингу та координації діяльності з надання допомоги з тим, щоб така допомога відповідала найважливішим правилам та цілям Європейської політики щодо України.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за національною шкалою з «uaBBB» до «uaA». Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтингова дія стала наслідком підвищення суверенних рейтингів України за міжнародною шкалою: за зобов`язаннями в іноземній валюті — до «B-/C», за зобов`язаннями у національній валюті — до «В/В» 11 березня 2010 р.

«Підвищення суверенних рейтингів за міжнародною шкалою, що сталося минулого тижня, було зумовлене формуванням нового уряду в Україні і нашим припущенням про те, що це може сприяти формуванню більш послідовної стратегії і поліпшенню відносин з офіційними кредиторами», — заявив голова комітету Standard & Poor’s із суверенних рейтингів Джон ЧАМБЕРС.

У повідомленні зазначається, що рейтинги України за національною і міжнародною шкалою враховують одні і ті самі чинники, що впливають на кредитоспроможність уряду країни. Зокрема, у релізі від 11 березня 2010 р. наголошувалося, що позитивний вплив на рейтинги могло б справити зміцнення політичної і кредитно-грошової стабільності країни.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що цього року буде проведено приватизацію енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, а також ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що приватизація таких об`єктів потребує серйозної підготовки.

Він також запевнив, що до приватизації цих об`єктів застосовуватимуться нові підходи, а сама процедура приватизація буде прозорою.

Цього році від приватизації має бути отримано мінімум 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час шостої щорічній інвестиційної конференції у Києві віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, є цілий ряд привабливих об’єктів, приватизацію яких можна буде здійснити цього року.

С.ТІГІПКО також зазначив, що вчора ввечері представив трудовому колективу Фонду державного майна його нового керівника Володимира РЯБЧЕНКА.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює дефіцит державних фінансів України за підсумками 2009 року на рівні 11,5% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

За його словами, до цього показника включено дефіцит державного бюджету України на рівні 6,5% ВВП, дефіцит НАК «Нафтогаз України» – 2,5% ВВП і обсяг коштів, використаних для докапіталізації комерційних банків, – 2,5% ВВП.

Кабінет Міністрів України призначив Олександра ТАРАНА головою Державного агентства України з інвестицій та інновацій (Держкомінвестицій).

Про це УНІАН повідомили в агентстві.

Нагадаємо, з жовтня 2009 року посаду голови Держкомінвестицій обіймала Людмила СУПРУН.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ невідкладно на урядовому рівні відпрацювати питання про підготовку і подальше затвердження у Верховній Раді нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у Сімферополі в ході зустрічі з керівниками АР Крим.

«Запишіть як доручення прем`єр-міністрові – розглянути питання і визначити терміни підготовки і прийняття на законодавчому рівні нового Податкового кодексу», - сказав Президент і наголосив, що проведення податкової реформи є одним з пріоритетів нової української влади.

Міністерство фінансів не виключає, що публічний випуск євробондів України може відбутися у травні-червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції.

“Публічний випуск (євробондів – УНІАН) може відбутися в травні-червні – це оптимістичний прогноз щодо термінів”, - сказав А.КРАВЕЦЬ.

За його словами, дві найважливіші передумови виходу на зовнішній ринок це прийняття реалістичного бюджету на поточний рік і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Мінфіні також заявляють, що останнє покращення рейтингів України міжнародними рейтинговими агентствами є доброю передумовою для формування прийнятної ціни на позики України.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,9660/7,9745, до 12:00 звузився спред 7,9680/7,9730. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9640/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:45 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9692.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2725/28, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2725/27. До закриття ціни зросли 0,2729/31. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2126 (+0,0648).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3735. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8880/10,9020, до 12:00 цін пішли догори 10,9005/10,9135. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,8835/10,8920.

(УНІАН)