Курс НБУ на 19.03.10

Офіційний курс НБУ на 19.03.10100 USD - 797.6000 (18 березня - 797.6700)100 EUR - 1089.5216 (18 березня - 1097.1786)10 RUR - 2.7294 (18 березня - 2.7322)Облікові курси банківських металів на 19.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89550.54 (18 березня-90228.50)961 XAG 10 Срібло-1395.00 (18 березня-1398.99)962XPT10Платина-129929.04(18 березня-130646.88)964 XPD 10 Паладій-37806.24 (18 березня-37965.76)

Офіційний курс НБУ на 19.03.10 100 USD - 797.6000 (18 березня - 797.6700) 100 EUR - 1089.5216 (18 березня - 1097.1786) 10 RUR - 2.7294 (18 березня - 2.7322) Облікові курси банківських металів на 19.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89550.54 (18 березня-90228.50) 961 XAG 10 Срібло-1395.00 (18 березня-1398.99) 962XPT10Платина-129929.04(18 березня-130646.88) 964 XPD 10 Паладій-37806.24 (18 березня-37965.76)

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