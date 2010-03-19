АНОНС на 19 березня

Президент України Віктор Янукович проведе перше засідання новоствореного Комітету з економічних реформ. Під час цього першого організаційного засідання будуть сформовані робочі групи за напрямками проведення стратегічних реформ і призначені їх керівники.

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Прем`єр-міністр України Микола Азаров здійснить робочу поїздку в Дніпропетровську і Донецьку області.

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Відбудеться засідання Пленуму Верховного Суду України. Пленум розгляне питання про звернення до Конституційного Суду з конституційним поданням про конституційність положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов`язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 року № 1691-VI. У першому читанні заплановано обговорити питання про практику розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні. Також мова піде про внесення змін і доповнень до ухвали Пленума ВСУ від 16 квітня 2004 року № 7 “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ”.

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Президент України Віктор Янукович зустрінеться з представниками Всеукраїнських професійних спілок і професійних об`єднань.

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Прес-конференція на тему: «Інвестиції у вітчизняну економіку: кредит довіри відновлено? Як їм скористається Україна?». Учасники: Анатолій Кінах, голова УСПП; Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ та ін.

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На сайті РБК-Україна відбудеться он-лайн конференція з Віталієм Антоновим, головою Наглядової Ради ПАО «Концерн Галнафтогаз», президентом «Універсальної інвестиційної групи».

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Працюватиме гаряча телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктора Бойка, за наслідками якої відбудеться брифінг для ЗМІ.

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Прес-конференція на тему: «Розумний будинок» - шлях до енергозбереження і підвищення рівня життя?» Як упровадити в Україні автоматизоване управління будинками? Учасники: Артем Ковальчук, директор Центру енергетики стабільного розвитку НТУ “КПІ”; Олег Розумовський, технічний директор департаменту інженерних систем корпорації - інтегратора в галузі телекомунікаційних та інформаційних технологій та ін.

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Прес-конференція з нагоди проведення Другої Європейської TOCICO конференції - «Випробування кризою». Ініціатор - українська консалтингова компанія Apple Consulting® у партнерстві з TOC Sprendimai (Литва) і за підтримки міжнародної сертифікаційної організації TOCICO (США).

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