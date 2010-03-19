Янукович визначив чисельність працівників Адміністрації Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ визначив структуру і граничну чисельність працівників Адміністрації Президента.

В указі “Питання Адміністрації Президента України”, оприлюдненому на сайті глави держави, зокрема, сказано, що гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України становитиме “424 штатні одиниці”.

Також Президент визначив таку структуру своєї Адміністрації:

глава Адміністрації Президента України;

два перші заступники глави Адміністрації Президента України, зокрема, перший заступник глави Адміністрації Президента України – представник Президента України у Конституційному Суді України;

сім заступників глави Адміністрації Президента України, зокрема, заступник глави Адміністрації Президента – керівник Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, заступник глави Адміністрації Президента – керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу, заступник глави Адміністрації Президента – керівник Головного управління з питань регіональної та кадрової політики, заступник глави Адміністрації Президента України – керівник Головного управління документального забезпечення;

Прес-секретар Президента України;

Прес-служба;

радники Президента України.

До структури Адміністрації Президента увійшли також наступні управління: Головне управління Державного Протоколу та Церемоніалу; Головне управління з питань регіональної та кадрової політики; Головне державно-правове управління;

Головне управління документального забезпечення; Головне управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань; Головне управління міжнародних відносин;

Головне управління з питань судової реформи та судоустрою; Головне управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів; Головне управління соціально-економічної політики; Головне контрольне управління;

Головне управління з питань комунікацій; Управління організаційного забезпечення; Управління з підготовки виступів Президента України; Управління забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України; Управління забезпечення зв`язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України, створених ним допоміжних органів і служб у судах; Управління з питань звернень громадян; Управління державних нагород; Управління з питань помилування; Управління з питань громадянства; Режимно-секретний відділ.

Указом доручено затвердити схему розподілу обов`язків між главою Адміністрації Президента України, його першими заступниками та заступниками, закріплення за ними структурних підрозділів.

Документ передбачає, що штатний розпис Адміністрації Президента України в межах граничної чисельності її працівників затверджується в установленому порядку главою Адміністрації.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено визначити умови оплати праці працівників Адміністрації Президента України і вирішити в установленому порядку питання віднесення відповідних посад працівників Адміністрації Президента до категорій посад державних службовців.