Кужель попросила скасувати пікет на її підтримку

Запланований на сьогодні пікет підприємців під стінами Адміністрації Президента на підтримку екс-голови Державного комітету України з питань регуляторній політики та підприємництва (Держкомпідприємництва) Олександри КУЖЕЛЬ скасований на її прохання.

Про це УНІАН повідомив голова Регіональної ради перевізників – учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Валерій ЧЕРНЕНКО.

Нагадаємо, раніше підприємці анонсували на п`ятницю, 19 березня, пікет на підтримку О.КУЖЕЛЬ у випадку, якщо її звільнять з посади голови Держкомпідприємництва.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня О.КУЖЕЛЬ повідомила в ефірі телеканалу «Україна» про те, що Кабінет Міністрів України звільнив її з посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва.

Довідка УНІАН. Олександра КУЖЕЛЬ була призначена головою Держкомпідприємництва 21 січня 2009 року.

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала О.КУЖЕЛЬ повернутися в органи виконавчої влади у грудні 2008 року під час ток-шоу на одному з українських телеканалів.