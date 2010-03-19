Шанси відправити Табачника у відставку зменшились

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що після вчорашніх кадрових призначень в Міністерстві освіти і науки малоймовірно, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість депутатів, які проголосують за відставку Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.

Таку думку М.ТОМЕНКО висловив сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він зауважив, що фракція БЮТ наполягатиме на розгляді парламентом питання про відставку Д.ТАБАЧНИКА.

"Водночас після вчорашніх кадрових призначень вірогідність позитивного розгляду цього питання суттєво зменшилася", - вважає М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, враховуючи, що "заступником міністра освіти та науки став чоловік голови Ради партії колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА "Наша Україна", можна вважати, що як мінімум команда В.ЮЩЕНКА не буде в числі тих, хто голосуватиме за відставку".

Як повідомляв УНІАН, 11 березня разом з іншими членами уряду Д.ТАБАЧНИКА було призначено на посаду міністра освіти і науки України.

12 березня у парламенті було зареєстровано проект постанови про звільнення Д.ТАБАЧНИКА. Ініціатором документу є народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, голова депутатської групи „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

16 березня фракція БЮТ заявила, що вимагатиме від Верховної Ради України на найближчому засіданні в першочерговому порядку розглянути питання про відставку Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки.

17 березня Кабінет міністрів своїм розпорядженням призначив Віктора ІВЧЕНКА заступником міністра освіти і науки України. В.ІВЧЕНКО – чоловік голови Ради партії "Наша Україна" Віри УЛЬЯНЧЕНКО, яка очолювала Секретаріат Президента В.ЮЩЕНКА.