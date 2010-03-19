НУ-НС готова створити з БЮТ опозицію в парламенті

Прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ заявив, що йому відомо про рішення фракції "Наша Україна - Народна самооборона" приєднатися до фракції Блоку Юлії Тимошенко і оголосити про створення у Верховній Раді об`єднання опозиційних фракцій.

Про це С.СОБОЛЄВ сказав в інтерв`ю газеті “КоммерсантЪ-Украина” (№48 (1096)).

«Ми попросили наших колег з НУ-НС визначитися – вони з ЯНУКОВИЧЕМ чи в опозиції. Таке рішення ними вже фактично підготовлене, і найближчим часом вони оголосять про перехід в опозицію. Після цього ми готові об`єднатися в опозицію фракцій», - повідомив С.СОБОЛЄВ.

На запитання, якими комітетами хоче керувати парламентська опозиція, одержавши офіційний статус, він відповів, що це три комітети – бюджетний, свободи слова і регламентний. У той же час про свої права на ці комітети опозиціонери ще не заявляли.

С.СОБОЛЄВ повідомив, що зараз іде процес формування опозиційного уряду.

“І на сьогодні він готовий на три чверті. Останні пропозиції від наших колег ми чекаємо до початку наступного тижня”, - додав він.

За словами прем`єр-міністра опозиційного уряду, на засіданні фракції БЮТ, яка становить “кістяк опозиції”, був затверджений практично весь склад уряду.

“Ми звернулися до наших колег з НУ-НС з тим, щоб вони взяли участь у формуванні Кабміну. Цілий ряд пропозицій уже надійшло. Думаю, на початку наступного тижня відбудеться перше офіційне засідання опозиційного уряду, який пройде за участю координатора ради опозиційних партій пані ТИМОШЕНКО, де буде представлений увесь склад Кабінету міністрів”, - роз`яснив С.СОБОЛЄВ.

Він також зазначив, що БЮТ не веде переговори з лідером партії “Фронт змін” Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. “Наскільки нам відомо, такої депутатської групи, як "Фронт змін", у фракції немає. Але наша пропозиція стосується всіх. Чим більше буде людей в опозиції, тим легше буде боротися з нинішньою незаконною владою”, - зазначив С.СОБОЛЄВ.