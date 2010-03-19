Кабмін створив дев'ять комітетів

Кабінет Міністрів України створив 9 урядових комітетів.

Відповідне розпорядження № 460 від 17 березня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, створені: Урядовий комітет з питань реформ; Урядовий комітет з питань розвитку галузей економіки; Урядовий комітет з питань економічної політики; Урядовий комітет з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та роботи підприємств воєнно-промислового комплексу; Урядовий комітет з питань регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства; Урядовий комітет з питань аграрної політики; Урядовий комітет з питань гуманітарного, соціального і науково-інноваційного розвитку; Урядовий комітет з питань екології, молодіжної політики, спорту і туризму; Урядовий комітет з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Комітет з питань реформ очолив прем'єр-міністр, з питань економічної політики – перший віце-прем'єр-міністр. Інші комітети очолили профільні віце-прем'єр-міністри.