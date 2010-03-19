Янукович призначив 14 голів ОДА

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив 14 голів обласних держадміністрацій.

Згідно з указом, оприлюдненим на офіційному сайті глави держави, головою Київської обласної державної адміністрації призначений Анатолій ПРИСЯЖНЮК, головою Житомирською ОДА - Сергій РИЖУК, Михайло ПАПІЄВ призначений головою Чернівецької ОДА, Василь ЯДУХА - головою Хмельницької ОДА, Василь БЕРТАШ - головою Рівненської ОДА, Анатолій БЛИЗНЮК - головою Донецької ОДА, Олександр ВІЛКУЛ - головою Дніпропетровської ОДА, Борис ПЕТРОВ - головою Запорізької ОДА, Едуард МАТВІЙЧУК - головою Одеської ОДА, Олександр ЛЕДІДА - головою Закарпатської ОДА, Микола КРУГЛОВ - головою Миколаївської ОДА, Валерій ГОЛЕНКО - головою Луганської ОДА, Михайло ДОБКІН - головою Харківської ОДА.

Також на президентському сайті є указ про призначення колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської ОДА, про що раніше журналістам повідомив сам В.ЯНУКОВИЧ.