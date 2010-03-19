Рада закордонних справ ЄС обговорить ситуацію в Україні та Молдові
17:51, 19 березня 2010Різне
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Декларацій не буде
Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 22 березня обговорить ситуацію в Україні та Молдові.
Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах.
“Що стосується України, то, швидше за все, міністри говоритимуть про останні зміни у внутрішній ситуації в країні”, - сказав співбесідник агентства.
Він зазначив, що питання України і Молдови віднесені у порядку денному до розділу “Інше”, а отже важко передбачати, про що саме говоритимуть міністри.
Інший співбесідник агентства, близький до Єврокомісії, зазначив також, що за підсумками обговорення не передбачають схвалювати жодних висновків або декларацій.
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