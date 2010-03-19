Головне на 19 березня

Фінанси

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 24 березня.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті фонду, з такою заявою сьогодні виступив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

“На запрошення влади місія МВФ, очолювана Таносом АРВАНТІСОМ, відвідає Київ з 24 березня по 2 квітня для обговорення з владою засад економічної політики, які можуть підтримуватися програмою фонду”, - зазначається у повідомленні.

У Державному комітеті фінансового моніторингу спростовують інформацію про те, що Україна включена в так званий “чорний список” FATF.

Про це йде мова в переданій УНІАН заяві Держфінмоніторингу.

У Комітеті зазначають, що FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму на 4 умовні групи. Зокрема, І група – країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF, і до 2007 року Україна ще була у цій категорії. У ІІ групу входять країни, де є недоліки законодавчого поля (Україна, Антігуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Мароко, М`янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Йемен.) У Держфінмоніторингу зазначають, що за останніх 2 роки Україна змінила місце перебування з І групи на II, і зараз є країною з недоліками в національній системі боротьби з відмивання брудних грошей.

До ІІІ групи входять країни, що мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. Зокрема, це Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе и Принсипи, а до ІV групи – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).

«Для того, щоб Україна повернулася до І групи країн, що повністю відповідають вимогам FATF, необхідно ухвалити законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062), який знаходиться у Верховній Раді України і підготовлений для другого читання”, - йдеться у повідомленні Комітету.

У Держфінмоніторингу зазначають, що цей законопроект повністю відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмивання брудних грошей.

“Сподіваємося, що законопроект на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради України буде ухвалений, чого чекають від України FATF і Спеціальний Комітет експертів Ради Європи взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разі жодні санкції FATF Україні не загрожують”, - наголошують у заяві.

Новини ПЕК

Уряд ініціює передачу української газотранспортної системи у концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції в Запорізькій ОДА.

За його словами, у разі не здійснення термінових заходів українська ГТС може перетворитися на металобрухт.

"Керівництво держави Україна, яке зараз пішло у відставку, вело неправильну політику: замість того, щоб затягувати наших партнерів працювати через Україну, ми постійно останні 5 років шукали ворогів. А в результаті ми можемо одержати, що через 5-7 років після закінчення будівництва Північного і Південного потоків наша газотранспортна система буде не потрібна ані Росії, ані країнам Євросоюзу. Тому що вся поставка газу з Росії до Євросоюзу піде, оминаючи Україну. Нашу існуючу газотранспортну систему можна буде порізати на металобрухт, не більше того", - заявив А.КЛЮЄВ.

Тому, сказав перший віце-прем`єр, для уникнення такого результату зараз ініціюється створення потрійного консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальша передача української ГТС у концесію.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ виділив три напрямки роботи нового уряду у сфері ціноутворення при використанні і розподілі природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, чи будуть змінені ціни на газ для населення країни.

Глава уряду виділив три основні напрями – це перегляд газових контрактів із Росією щодо здешевлення вартості блакитного палива, скорочення витрат і втрат при використанні газу, а також підвищення платіжної дисципліни споживачів.

«Зараз тут секрету особливого немає – ми активно, інтенсивно здійснюємо контакти, перш за все з нашими російськими колегами. І наступного тижня наша делегація відправиться до Москви, плануються зустрічі і на вищому рівні, – сказав М.АЗАРОВ. – Наше завдання – переглянути той для України невигідний контракт, який мав місце. Це перший напрям роботи».

За словами прем`єр-міністра, другим напрямом роботи має стати скорочення витрат і втрат. «Зрозуміло, потрібно покласти край розкраданню ресурсу в системі, яка займається продажем газу, розподілом газу тощо», – сказав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що сьогодні «перед міністром палива та енергетики на березень поставлене завдання до мінімуму звести бюджетні витрати у розрахунках за газ з Росією». При цьому він нагадав, що «попередні місяці практично всі платежі за газ вони (колишній уряд – УНІАН) здійснювали за рахунок бюджетних ресурсів, а на квітень потрібно обійтися повністю без використання ресурсів бюджету».

Кажучи про три напрями у цій роботі, прем`єр-міністр сказав: «І третій напрям – ми хочемо, нарешті, підняти елементарний порядок в системі. Якщо рівень платежів за газ становить близько 20%, а 80% – це неплатежі, це ненормально, тому що газ – такий самий товар, як і все інше, і чому це можна споживати його, не сплачуючи?».

За словами М.АЗАРОВА, зараз розглядається можливість диференційованого підходу до ціноутворення. «Одні можливості у людей бідних платити, інші – платити за газ у людей багатих, і не зрозуміло, чому така у нас система», – сказав він.

«Ось ці всі три елементи дадуть можливість уряду подивитися на ціноутворення перш за все з позиції платоспроможності населення», – додав глава уряду, зазначивши при цьому, що дане «рішення зараз знаходиться на вивченні, і в найближчі місяць-два таке рішення буде ухвалене».

Починаючи з квітня цього року, НАК «Нафтогаз України» самостійно розраховуватиметься за газ з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, у березні з державних коштів буде виділено не більше 10% суми, необхідної для розрахунку за спожитий російський газ.

«Оскільки нове керівництво призначене в березні, цей місяць буде перехідним місяцем. Лавка оплати за російський газ з державних коштів закінчилася», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз перед новим керівництвом Міністерства палива і енергетики України постає основне завдання – знизити витрати в системі НАК «Нафтогаз України» і підвищити ефективність діяльності компанії.

Крім того, М.АЗАРОВ планує підписання нових контрактів на газ. За його словами, говорити про вимогу Міжнародного валютного фонду до України у сфері енергетики, зокрема, відносно підвищення цін на газ для населення, передчасно, оскільки Україна ще не починала переговори з МВФ.

Венесуела у травні 2010 року поставить до Білорусі через одеський порт пробну партію нафти об`ємом до 80 тис. т, а до кінця року планує поставити до 4 млн. т.

Про це повідомляють на сайті президента Білорусі.

Контракт з постачання нафти підписали 17 березня у Каракасі після закінчення перемовин президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА та Уго ЧАВЕСА.

Окрім того, протягом двох місяців планують створити спільне білорусько-венесуельське підприємство з постачання нафти, у якому 75% акцій належатиме Венесуелі, 25% - Білорусі. Сиру нафту поставлятимуть через порт Одеси для подальшої її переробки на Мозирському НПЗ.

Також підписана ліцензія на право розробки Білоруссю газових родовищ і видобутку газу на шести родовищах у Венесуелі, а також договір про заснування спільного підприємства з надання сервісних послуг в галузі видобутку нафти. У 2010 році до Венесуели буде поставлено 2 тис. комплектів газового устаткування, контракт на постачання яких підписала під час роботи в Каракасі 11-13 березня білорусько-венесуельська спільна комісія з торговельно-економічної співпраці.

Комітет з питань промисловості Європарламенту схвалив проект закону про посилення безпеки постачань газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила прес-служба Європарламенту.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було схвалено на засіданні Комітету 18 березня.

Проект регулювання передбачає запровадження індикатора “N-1”, який визначатиме готовність країни-члена до переривання постачання газу через основну транспортну інфраструктуру. Регулювання передбачає, яким чином визначатиметься основна транспортна інфраструктура, а також яким чином оцінюватиметься готовність країни до ситуації, пов’язаної з перериванням постачання газу основною інфраструктурою.

При цьому, країни-члени мають забезпечити, щоб навіть у випадку проблем з постачанням газу по основній транспортній структурі, газ міг постачатися іншими транспортними шляхами.

Задля цього, національні органи влади мають забезпечити можливість реверсного постачання газу у випадку необхідності та забезпечити об’єднання газових мереж з тим, щоб жодна країна-член не залежала від постачання газу лише від однієї третьої країни.

Регулювання передбачає трирічний перехідний період для досягнення країнами відповідності індикатора “N-1”.

За даними Єврокомісії, на сьогодні найкраще відповідають запропонованим стандартам “N-1” Данія, Греція, Німеччина та Бельгія, найменше – Словенія та Литва, де потрібні значні інвестиції для розвитку інфраструктури.

Депутати також додали до проекту законодавства вимогу до Єврокомісії створити довготривалу стратегію постачань. А вже через рік після набуття регулюванням чинності передбачається заслухати доповідь Єврокомісії щодо оцінки наявних в Європі потужностей використання скрапленого газу, оцінки обсягів газу, що може зберігатися в сховищах, а також оцінки регіональної співпраці разом з рекомендаціями щодо її покращання.

Регулювання також передбачає дії влади у випадках надзвичайних ситуацій. Так, надзвичайний стан має запроваджуватися автоматично у випадках, коли більше, ніж одна країна-член ЄС оголосила надзвичайний стан, коли добовий імпорт газу до ЄС зменшується на 20% і більше, а також коли постачання газу з третіх країн до специфічних регіонів ЄС зменшується більше, ніж 10% добового імпорту.

У документі визначаються країни, співпраця між якими, серед іншого, має посилити їх енергетичну безпеку. До таких специфічних регіонів належать: Іспанія, Португалія та Франція; Ірландія та Великобританія; Болгарія, Греція та Румунія; Данія та Швеція; Словенія, Італія, Австрія, Угорщина та Румунія; Польща та Німеччина; Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Люксембург.

Крім того, Єврокомісія може оголосити надзвичайний стан на запит однієї з країн-членів. (Проект регулювання, запропонований Єврокомісією, передбачав право Комісії оголошувати надзвичайний стан лише у випадку зменшення добового імпорту газу на 10% - УНІАН).

Депутати зазначили, що країни-члени, розробляючи свої плани на випадок можливих зривів у постачанні газу, повинні в першу чергу передбачати ринкові механізми, застосовуючи неринкові підходи лише в тих випадках, коли ринок самостійно не зможе впоратися з перериванням постачань.

Комітет також вирішив скасувати запропонований Єврокомісією перелік захищених споживачів, постачання газу яким має забезпечуватися у першу чергу, і який включав школи, шпиталі, малий та середній бізнес, вважаючи, що право визначати пріоритетних споживачів потрібно надати країнам-членам.

Крім того, депутати вважають, що постачальники газу мають бути здатними забезпечити постачання газу захищеним споживачам на випадок надзвичайних ситуацій протягом 45 днів найвищого споживання газу, а не 60 днів, як це пропонувала Єврокомісія.

Передбачається, що проект регулювання буде винесений на голосування в сесійній залі Європарламенту у другій половині травня, після чого його має підтримати Рада міністрів з питань енергетики ЄС.

(УНІАН)