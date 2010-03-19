Курс НБУ на 22.03.10

Офіційний курс НБУ на 22.03.10100 USD - 796.0200 (19 березня - 797.6700)100 EUR - 1078.4479 (19 березня - 1089.5216)10 RUR - 2.7208 (19 березня - 2.7294)Облікові курси банківських металів на 22.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89273.64 (19 березня-89550.54)961 XAG 10 Срібло-1377.91 (19 березня-1395.00)962XPT10Платина-129194.05(19 березня-129929.04)964 XPD 10 Паладій-37970.15 (19 березня-37806.24)

Офіційний курс НБУ на 22.03.10 100 USD - 796.0200 (19 березня - 797.6700) 100 EUR - 1078.4479 (19 березня - 1089.5216) 10 RUR - 2.7208 (19 березня - 2.7294) Облікові курси банківських металів на 22.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89273.64 (19 березня-89550.54) 961 XAG 10 Срібло-1377.91 (19 березня-1395.00) 962XPT10Платина-129194.05(19 березня-129929.04) 964 XPD 10 Паладій-37970.15 (19 березня-37806.24)

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