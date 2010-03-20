Першим заступником міністра економіки став Бандуров

Заступниками - Мунтіян, Русинський, Сухомлин

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра економіки України Сергія РОМАНЮКА й призначив на цю посаду Володимира БАНДУРОВА. Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України. Окрім того, заступниками міністра економіки України призначено Валерія МУНТІЯНА, Михайла РУСИНСЬКОГО, Олександра СУХОМЛИНА. Разом з тим звільнено заступників міністра економіки України Андрія БЛИЗНЮКА, Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО, Віктора ПАНТЕЛЕЄНКА, Михайла ПОЖИВАНОВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter