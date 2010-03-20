Першим заступником міністра економіки став Бандуров
13:00, 20 березня 2010Різне
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Заступниками - Мунтіян, Русинський, Сухомлин
Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра економіки України Сергія РОМАНЮКА й призначив на цю посаду Володимира БАНДУРОВА.
Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
Окрім того, заступниками міністра економіки України призначено Валерія МУНТІЯНА, Михайла РУСИНСЬКОГО, Олександра СУХОМЛИНА.
Разом з тим звільнено заступників міністра економіки України Андрія БЛИЗНЮКА, Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО, Віктора ПАНТЕЛЕЄНКА, Михайла ПОЖИВАНОВА.
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