Питання щодо членства у Митному союзі вимагає детального вивчення

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що рішення щодо можливого вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном може бути ухвалене лише після ретельного вивчення цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі телеканалу «Інтер».

Зокрема, на запитання, якому з процесів буде відведено пріоритетну роль - підписанню угоди про асоціацію з ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі, або Митному союзу з Росією, Білоруссю, Казахстаном, К.ГРИЩЕНКО відповів, що насамперед необхідно зрозуміти, де є наші реальні інтереси і де обмеження, які визначаються участю України у СОТ.

«Після того, як ми все вивчимо, зрозуміємо, ми ухвалюватимемо рішення. Однак у нас є певна, як мовиться, планка. Ми вже члени тієї організації, яка визначає правила торгівлі. І, напевно, від них ми відходити не будемо», - сказав міністр.