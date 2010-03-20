Азаров дав київській владі 3 місяці для наведення порядку

Київській владі відведено тримісячний термін для вирішення нагальних проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

«Ми відводимо небагато часу - три місяці максимум. Ці три місяці не означають, що ми вас відпускаємо у вільне плавання. Якщо ситуація не покращиться, то доведеться вживати більш жорстких заходів», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що для вирішення нагальних проблем Києва в Кабінеті міністрів з представників всіх міністерств і відомств створена спеціальна робоча група під керівництвом віце-прем`єр-міністра з питань регіональної політики Віктора ТИХОНОВА. Крім того, в разі необхідності уряд на своєму найближчому засіданні готовий прийняти ті рішення, які допоможуть розв’язати нагальні проблеми Києва. Прем`єр-міністр заявив, що особисто відслідковуватиме стан справ і контролюватиме, як столична влада вирішує проблеми Києва.

Глава уряду відзначив, що київська влада для врегулювання ситуації має всі необхідні ресурси і можливості: «Є всі абсолютно можливості - і фінансові, і організаційні, я запевняю вас, щоб в Києві поправити ситуацію».

М.АЗАРОВ відзначив, що, насамперед, необхідно вирішити проблему управління в Києві. Для цього, за його словами, в першу чергу потрібно скоротити велику кількість зайвих посад перших заступників і заступників Київського голови: «Скоротіть кількість нероб, чітко поставте перед кожним управлінням завдання. Залиште всього два перших заступники. Скоротіть кількість заступників, раціонально і чітко визначте відповідальність кожного заступника за певну ділянку роботи».

За його словами, в Києві також негайно потрібно спрощувати дозвільну систему, врегулювати проблему державних закупівель і землевідведення, працювати над викоріненням хабарництва і корупції.

При цьому він закликав голів районних адміністрацій Києва співпрацювати зі столичною владою: «Глави районних адміністрацій, якщо ви продовжуватимете займати позицію критиків і не братимете участі в житті міста, то ваше місце займуть інші люди. Ви господарі в районах і відповідаєте за це».

М.АЗАРОВ наголосив, що уряд готовий допомагати київській владі грошима, нормативними актами, ресурсами міністерств та відомств.

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів та Міністерству економіки разом з київською владою вжити заходів для розв’язання найбільш гострих проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва.

«Разом з керівництвом Києва Міністерство фінансів та Міністерство економіки, підключайтесь і Сергій Леонідович ТІГІПКО, розгляньте одразу комплекс першочергових питань. Три питання ми повинні розглянути у процесі підготовки держбюджету-2010: Євро-2012, функції столиці і бюджет Києва», - наголосив М.АЗАРОВ, додавши, що ці питання на сьогодні потребують негайного розв’язання.

Щотижня столична влада має звітувати перед Кабміном, додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, глава уряду дав три місяці на наведення порядку в столиці.