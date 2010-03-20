Головне на 20 березня

Хроніка дня

***

Ротації: Першим заступником міністра економіки призначено Бандурова

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра економіки України Сергія РОМАНЮКА й призначив на цю посаду Володимира БАНДУРОВА.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Окрім того, заступниками міністра економіки України призначено Валерія МУНТІЯНА, Михайла РУСИНСЬКОГО, Олександра СУХОМЛИНА.

Разом з тим звільнено заступників міністра економіки України Андрія БЛИЗНЮКА, Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО, Віктора ПАНТЕЛЕЄНКА, Михайла ПОЖИВАНОВА.

Кабмін звільнив перших заступників міністрів палива й енергетики та вугільної промисловості Бугайова і Францишка

Кабінет міністрів 17 березня звільнив першого заступника міністра палива та енергетики України Олега БУГАЙОВА, а також першого заступника міністра вугільної промисловості Олександра ФРАНЦИШКА.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Окрім того, уряд прийняв відставку заступника міністра палива та енергетики України Сергія ПАВЛУШІ.

Як повідомлялось раніше, Кабмін призначив першими заступниками міністра палива та енергетики Володимира МАКУХУ і Сергія ЧЕХА, а також заступником міністра палива та енергетики Микиту КОНСТАНТИНОВА.

Уряд звільнив заступника голови правління “Нафтогазу” Гнатушенка

Кабінет міністрів 17 березня звільнив заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Віталія ГНАТУШЕНКА.

Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

В.ГНАТУШЕНКО був призначений на цю посаду в лютому 2008 року.

Як повідомлялося, 15 березня Кабмін призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

Альохіна звільнено з посади голови Держкомрезерву

Кабінет міністрів 17 березня звільнив с посади голови Державного комітету України з державного матеріального резерву Володимира АЛЬОХІНА.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, В.АЛЬОХІН був призначений на цю посаду в грудні 2009 року.

Політика: Янукович у квітні відвідає з візитом СШАПрезидент України Віктор ЯНУКОВИЧ у квітні відвідає з візитом США.

Про це заявив міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО вчора в ефірі телеканалу “Інтер”.

"Найближчий (візит В.ЯНУКОВИЧА до США) ми плануємо в квітні. Але, напевно, це буде не останній візит", - зазначив він.

"І головне у візиті час, а його зміст. Ми працюємо над тим, щоб це був продуктивний, серйозний, довгограючий візит", - заявив К.ГРИЩЕНКО, передає “Українська правда”.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи визнає Україна незалежність Абхазії і Південної Осетії, міністр сказав: "Я не розумію, про що питання...Я не розумію, як можна це питання розглядати в контексті українських інтересів".

Коментуючи резолюцію Європарламенту щодо присвоєння звання Героя України Степану Бандері, К.ГРИЩЕНКО підкреслив: "Це тема, яка не стільки повинна обговорюватися кимсь поза Україною. Це тема для українських політиків, і вони повинні це вирішити".

Фінанси: Конституційний Суд дасть оцінку легітимності нової коаліції до візиту Януковича до США - ЗМІ

Київ. 20 березня, УНІАН. Конституційний Суд України оцінить на відповідність Основному закону створення нової парламентської коаліції силами окремих депутатів до 11 квітня - дати можливої поїздки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела (№ 11 (791) 20 - 26 березня 2010 р.).

За даними джерела газети, розгляд справи буде проведено Конституційним Судом у письмовій формі. При цьому суд працюватиме у прискореному порядку.

Подібні заходи спричинені пильною увагою, яка керівництво США приділяє долі спірного закону, що став основою для формування нової парламентської коаліції.

Зокрема, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Деніел РАССЕЛ повідомив, що американська сторона із задоволенням відзначила, що Партія регіонів сама проявила ініціативу і звернулася до КС з приводу спірного закону, а також пообіцяла прийняти і виконати будь-яке рішення цієї інстанції.

Однак якщо Конституційний Суд виступить проти нової процедури, заявив Д.РАССЕЛ, Вашингтон чекає, що Партія регіонів намагатиметься створити нову коаліцію відповідно до рішення суду, або ж піде на дострокові парламентські вибори.

Також Д.РАССЕЛ заявив, що американська сторона підтримуватиме давні відносини з Юлією ТИМОШЕНКО в її новій ролі одного з лідерів опозиції, а також планує тісно працювати з іншими лідерами української політичної сцени, зокрема, з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і Сергієм ТІГІПКОМ. Підготовка нових демократичних лідерів важлива для всіх партій в Україні, підкреслив представник Держдепартаменту.

Головною проблемою України є стрімке формування абсолютної влади Януковича, вважає Турчинов

Київ. 20 березня, УНІАН. Головною післявиборною проблемою країни є стрімке формування абсолютної і безальтернативної влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив колишній перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 11 (791) 20 - 26 березня 2010 р.).

За його словами, Президент замкнув на себе всю виконавчу вертикаль, орієнтуючись насамперед на повну лояльність призначених управлінців та їх готовність виконувати команди.

«Головна проблема, до якої не можна ставитися поверхнево і шапкозакидальницьки, полягає у тому, що сьогодні в країні дуже швидкими темпами формується абсолютна влада Віктора ЯНУКОВИЧА. Безальтернативна влада. І це основний ризик сьогоднішньої ситуації», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

«ЯНУКОВИЧ особисто сформував Кабмін, особисто розставив силовиків, і найближчими днями повністю замкне виконавчу вертикаль», - наголосив політик.

Якість нового уряду колишній перший віце-прем`єр оцінює скептично.

«Навіть усередині команди ЯНУКОВИЧА є більш професіональні люди ніж ті, хто через якийсь абсолютно незрозумілий кастинг одержали портфелі міністрів. Тобто ключовий міф про команду професіоналів починає розсіватися», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

Він також упевнений, що кадровий голод нової владної команди підштовхне до того, що при заповненні вакансій враховуватиметься виключно особиста відданість кандидатів.

«У цьому плані досить показовий Крим, де у ПР не знайшлося жодного «професіонала», гідного обійняти пост того ж прем`єра автономії. В результаті народний депутат Василь ДЖАРТИ, що має донецьку, а не кримську прописку, обійняв цей почесний пост. Я припускаю, що схожа ситуація буде і в решті областях. При цьому основний критерій відбору «професіоналів» - повна лояльність і готовність виконувати команди президента», - додав соратник Юлії ТИМОШЕНКО.

При цьому О.ТУРЧИНОВ висловив сумнів, що у великого українського капіталу буде можливість стримувати В.ЯНУКОВИЧА.

«У чому насправді проблема абсолютної влади? У тому, що з якогось моменту людина, яка користується владою, перестає цікавитися думкою власної команди, у тому числі і олігархів, які привели його за руку на цей олімп. Я думаю, що через місяць-другий Віктор Федорович пробачить всіх, кому винен. У нас є приклад сусідньої країни. Там бізнес теж думав, що затіяв свою гру», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Європа, «взявши Януковича в обійми», сподівається втримати Україну в зоні своїх інтересів - Турчинов

Київ. 20 березня, УНІАН. Позиція Європейського Союзу щодо нової української влади продиктована страхом перед непрогнозованими наслідками перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА і можливим курсом на зближення з Росією.

Про це заявив колишній перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№11 (791) 20 - 26 березня 2010).

«Що стосується позиції наших європейських партнерів (які не помітили неконституційності формування нового українського Кабміну – «ДТ»), то тут страх від непрогнозованості наслідків перемоги ЯНУКОВИЧА. Європа боїться, що ЯНУКОВИЧ жорстко піде у фарватері інтересів Російської Федерації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, керівництво ЄС обрало курс на політику примирення стосовно чинного українського Президента.

«Європа з точки зору свого аналізу вважала і, мабуть, вважає досі: якщо вона почне жорстко вказувати на порушення, зокрема конституційні, то рух нинішньої влади в бік, протилежний від Європи, відбудеться прискореними темпами, - вважає політик. - А так, взявши ЯНУКОВИЧА в обійми, все ж у неї залишається надія втримати Україну в зоні своїх інтересів. І не одержати єдиного газового й економічного фронту на сході».

О.ТУРЧИНОВ додав також, що, виходячи з власних інтересів, Європа використовує подвійні стандарти.

«Неприємно також і те, що використовуються подвійні стандарти. Теоретичні декларації про пріоритети прав людини, загальноєвропейські цінності дуже часто в практичному застосуванні відходять на задній план», - сказав соратник Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ додав, що попри це, партія «Батьківщина» залишається членом Європейської народної партії, і, існує ймовірність, що Юлія ТИМОШЕНКО відвідає її з`їзд, який пройде наприкінці березня.

Транспорт: British Airways скасує тисячу рейсів через триденний страйк

Екіпажі літаків найбільшої британської авіакомпанії British Airways розпочинають сьогодні, 20 березня, триденний страйк на знак протесту проти умов праці.

Профспілка Unite має намір провести дві акції протесту - з 20 по 22 і з 27 по 30 березня. Страйки, в яких візьмуть участь близько 12 тис. осіб, торкнуться найбільші лондонські аеропорти Хітроу і Гетвік, передає РІА “Новости”.

Акції протесту загрожують порушити плани мільйонів британців, що відправляються в кінці березня на великодні канікули. За оцінками авіакомпанії, страйки членів екіпажів літаків обійдуться їй в 27 млн. фунтів стерлінгів.

Очікується, що будуть скасовані в цілому близько 40% всіх запланованих рейсів British Airways, головним чином на близькомагістральних європейських напрямках. Компанія вже оголосила, що під час акцій протесту зайняти місця страйкуючих погодилися добровольці з інших підрозділів авіакомпанії. British Airways також домовилася про оренду повністю укомплектованих літаків інших авіаліній для виконання рейсів британської авіакомпанії.

Незважаючи на запевнення авіаперевізника про зусилля з мінімізації дискомфорту для пасажирів, більше 100 тис. осіб уже скористалися наданою їм можливістю повернути або перебронювати раніше придбані квитки.

Керівництво British Airways цього тижня зробило відчайдушну спробу запобігти страйку і запропонувало профспілці компромісний варіант вирішення спору, однак у підсумку переговори керівництва British Airways і профспілки Unite закінчилися вчора провалом.

Тим часом, прем`єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН закликав до негайної відміни страйку членів екіпажів British Airways. Він назвав майбутні акції протесту "необґрунтованими і гідними осуду".

Суперечка між авіаперевізником і профспілкою Unite виникла в 2009 році через плани компанії скоротити число членів екіпажу на довгих рейсах з 15 до 14 і заморозити на два роки зростання заробітної плати. British Airways, яка зазнає рекордних збитків, сподівається на нові заходи заощадити до 62,5 млн. фунтів стерлінгів. Профспілка раніше запропонувала альтернативні заходи зі скорочення зарплат на 2,6% і переходу деяких співробітників на неповну зайнятість, що дозволило б компанії заощадити до 63 млн. фунтів. Однак British Airways з цим не погодилася.

Unite вже намагався провести великий страйк у різдвяні свята 2009 року, однак тоді суд визнав ці плани незаконними. У лютому 81% членів екіпажів проголосував за організацію нової акції протесту.

Столиця: Азаров погрожує Черновецького звільненням

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ попередив Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про радикальні кроки щодо зміни керівництва у столиці в разі невирішення проблем киян.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

За словами М.АЗАРОВА, “Україна для людей повинна починатися з міста Києва. І ми зібралися саме для того, щоб знайти шляхи вирішення проблем, які є в місті Києві”.

Прем’єр вважає, що влада у столиці не працює, назвавши однією з причин цього невірну розстановку кадрів. “Багато чиновників не є фахівцями у галузі місцевого господарства. Частина керівників взагалі призначена за незрозумілими критеріями. Навіть з’явитись на роботу для них проблема”, - заявив М.АЗАРОВ.

Також прем’єр вважає, що у столиці відсутня ефективна взаємодія не тільки між службами, які відповідають за функціонування інфраструктури міста, а й між районними адміністраціями. “Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає навести порядок у столиці. Тому питання ставиться жорстко: або покращуйте свою роботу, або добровільно пишіть заяви”, - наголосив прем’єр. При цьому він запевнив, що уряд готовий допомогти київській владі, але відповідальність за стан міста повинні нести особисто мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та глави адміністрації.

М.АЗАРОВ також констатував, що у столиці роками не вирішуються проблеми стану доріг, тротуарів, зношеність ліфтового господарства, вивезення сміття, освітлення вулиць, безпека на вулицях, безперебійне електро- та водопостачання, функціонування міських колекторів.

Він підкреслив, що стан комунального транспорту, тарифи за житлово-комунальні послуги підвищуються, а якість послуг, які отримують жителі столиці, знижуються.

Крім того, зазначив глава уряду, наближається літній період, коли суттєво збільшується кількість транспортних засобів на вулицях міста, але для розв`язання проблеми транспортних заторів нічого не робиться. “Підземні стоянки, парковки, так і залишилися на словах. Як же Київ збирається приймати Євро-2012?”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Звертаючись до присутніх на нараді представників МВС, прем’єр закликав їх також приєднатися до вирішення проблеми заторів у столиці.

Окремо М.АЗАРОВ наголосив на невирішеному питанні ефективності розпоряджень земельними ресурсами.

“Час проходить, а проблеми тільки накопичуються. При цьому міська влада використовує бюджетні кошти на цілі, які в багатьох випадках є далеко не першочерговими”, - заявив М.АЗАРОВ, відзначивши необхідність терміново відновити ефективну систему управління столицею.

Тому, за словами прем’єра, якийсь час уряд буде допомагати владі Києва наводити порядок. Прем’єр повідомив, що відповідальним за це від уряду буде віце-прем`єр-міністр з питань регіональної політики Віктор ТИХОНОВ.

“Разом з Тихоновим, Леоніде Михайловичу, керівники районних державних адміністрацій повинні докласти максимум зусиль, щоб кияни в короткий проміжок часу відчули поліпшення. Якщо цього не станеться, ми вимушені будемо піти на радикальні кроки”, - заявив М.АЗАРОВ.

Азаров дав київській владі три місяці для наведення порядку в столиці

Київській владі відведено тримісячний термін для вирішення нагальних проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

«Ми відводимо небагато часу - три місяці максимум. Ці три місяці не означають, що ми вас відпускаємо у вільне плавання. Якщо ситуація не покращиться, то доведеться вживати більш жорстких заходів», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що для вирішення нагальних проблем Києва в Кабінеті міністрів з представників всіх міністерств і відомств створена спеціальна робоча група під керівництвом віце-прем`єр-міністра з питань регіональної політики Віктора ТИХОНОВА. Крім того, в разі необхідності уряд на своєму найближчому засіданні готовий прийняти ті рішення, які допоможуть розв’язати нагальні проблеми Києва. Прем`єр-міністр заявив, що особисто відслідковуватиме стан справ і контролюватиме, як столична влада вирішує проблеми Києва.

Глава уряду відзначив, що київська влада для врегулювання ситуації має всі необхідні ресурси і можливості: «Є всі абсолютно можливості - і фінансові, і організаційні, я запевняю вас, щоб в Києві поправити ситуацію».

М.АЗАРОВ відзначив, що, насамперед, необхідно вирішити проблему управління в Києві. Для цього, за його словами, в першу чергу потрібно скоротити велику кількість зайвих посад перших заступників і заступників Київського голови: «Скоротіть кількість нероб, чітко поставте перед кожним управлінням завдання. Залиште всього два перших заступники. Скоротіть кількість заступників, раціонально і чітко визначте відповідальність кожного заступника за певну ділянку роботи».

За його словами, в Києві також негайно потрібно спрощувати дозвільну систему, врегулювати проблему державних закупівель і землевідведення, працювати над викоріненням хабарництва і корупції.

При цьому він закликав голів районних адміністрацій Києва співпрацювати зі столичною владою: «Глави районних адміністрацій, якщо ви продовжуватимете займати позицію критиків і не братимете участі в житті міста, то ваше місце займуть інші люди. Ви господарі в районах і відповідаєте за це».

М.АЗАРОВ наголосив, що уряд готовий допомагати київській владі грошима, нормативними актами, ресурсами міністерств та відомств.

Глава уряду підключив Мінекономіки і Мінфін до розв’язання проблем Києва

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів та Міністерству економіки разом з київською владою вжити заходів для розв’язання найбільш гострих проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва.

«Разом з керівництвом Києва Міністерство фінансів та Міністерство економіки, підключайтесь і Сергій Леонідович ТІГІПКО, розгляньте одразу комплекс першочергових питань. Три питання ми повинні розглянути у процесі підготовки держбюджету-2010: Євро-2012, функції столиці і бюджет Києва», - наголосив М.АЗАРОВ, додавши, що ці питання на сьогодні потребують негайного розв’язання.

Щотижня столична влада має звітувати перед Кабміном, додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, глава уряду дав три місяці на наведення порядку в столиці.