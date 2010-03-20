Кабмін вимагає від київської влади навести порядок у столиці

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вимагає кардинально спростити дозвільну систему для започаткування і ведення бізнесу, зокрема, щодо підключення до мереж електропостачання, газу, води.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

М.АЗАРОВ наголосив, що у Києві необхідно позбутися такого ганебного явища, як побори, про яке сьогодні знають всі, зокрема, у сфері забезпечення інфраструктури - при підключенні до систем електро-, газо-, водопостачання.

За словами прем’єра, всі проблемні питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні і скоординовані на рівні міністерств і відомств, міської влади.

«Необхідно конкретно попрацювати над таким рішенням, і щоб воно було чітким і зрозумілим, і головне – щоб працювало на те, щоб життя людей у Києві покращувалося», - відзначив глава уряду.

А взагалі київській владі відведено тримісячний термін для вирішення нагальних проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

«Ми відводимо небагато часу - три місяці максимум. Ці три місяці не означають, що ми вас відпускаємо у вільне плавання. Якщо ситуація не покращиться, то доведеться вживати більш жорстких заходів», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що для вирішення нагальних проблем Києва в Кабінеті міністрів з представників всіх міністерств і відомств створена спеціальна робоча група під керівництвом віце-прем`єр-міністра з питань регіональної політики Віктора ТИХОНОВА. Крім того, в разі необхідності уряд на своєму найближчому засіданні готовий прийняти ті рішення, які допоможуть розв’язати нагальні проблеми Києва. Прем`єр-міністр заявив, що особисто відслідковуватиме стан справ і контролюватиме, як столична влада вирішує проблеми Києва.

Глава уряду відзначив, що київська влада для врегулювання ситуації має всі необхідні ресурси і можливості: «Є всі абсолютно можливості - і фінансові, і організаційні, я запевняю вас, щоб в Києві поправити ситуацію».

М.АЗАРОВ відзначив, що, насамперед, необхідно вирішити проблему управління в Києві. Для цього, за його словами, в першу чергу потрібно скоротити велику кількість зайвих посад перших заступників і заступників Київського голови: «Скоротіть кількість нероб, чітко поставте перед кожним управлінням завдання. Залиште всього два перших заступники. Скоротіть кількість заступників, раціонально і чітко визначте відповідальність кожного заступника за певну ділянку роботи».

За його словами, в Києві також негайно потрібно спрощувати дозвільну систему, врегулювати проблему державних закупівель і землевідведення, працювати над викоріненням хабарництва і корупції.

При цьому він закликав голів районних адміністрацій Києва співпрацювати зі столичною владою: «Глави районних адміністрацій, якщо ви продовжуватимете займати позицію критиків і не братимете участі в житті міста, то ваше місце займуть інші люди. Ви господарі в районах і відповідаєте за це».

М.АЗАРОВ наголосив, що уряд готовий допомагати київській владі грошима, нормативними актами, ресурсами міністерств та відомств.

Глава уряду підключив Мінекономіки і Мінфін до розв’язання проблем Києва

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів та Міністерству економіки разом з київською владою вжити заходів для розв’язання найбільш гострих проблем столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку Києва.

«Разом з керівництвом Києва Міністерство фінансів та Міністерство економіки, підключайтесь і Сергій Леонідович ТІГІПКО, розгляньте одразу комплекс першочергових питань. Три питання ми повинні розглянути у процесі підготовки держбюджету-2010: Євро-2012, функції столиці і бюджет Києва», - наголосив М.АЗАРОВ, додавши, що ці питання на сьогодні потребують негайного розв’язання.

Щотижня столична влада має звітувати перед Кабміном, додав прем’єр.