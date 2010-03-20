Турчинов: Формування абсолютної влади Януковича

Головною проблемою України є стрімке формування абсолютної влади Януковича, вважає Київ. 20 березня, УНІАН. Головною післявиборною проблемою країни є стрімке формування абсолютної і безальтернативної влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив колишній перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 11 (791) 20 - 26 березня 2010 р.).

За його словами, Президент замкнув на себе всю виконавчу вертикаль, орієнтуючись насамперед на повну лояльність призначених управлінців та їх готовність виконувати команди.

«Головна проблема, до якої не можна ставитися поверхнево і шапкозакидальницьки, полягає у тому, що сьогодні в країні дуже швидкими темпами формується абсолютна влада Віктора ЯНУКОВИЧА. Безальтернативна влада. І це основний ризик сьогоднішньої ситуації», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

«ЯНУКОВИЧ особисто сформував Кабмін, особисто розставив силовиків, і найближчими днями повністю замкне виконавчу вертикаль», - наголосив політик.

Якість нового уряду колишній перший віце-прем`єр оцінює скептично.

«Навіть усередині команди ЯНУКОВИЧА є більш професіональні люди ніж ті, хто через якийсь абсолютно незрозумілий кастинг одержали портфелі міністрів. Тобто ключовий міф про команду професіоналів починає розсіватися», - вважає О.ТУРЧИНОВ.

Він також упевнений, що кадровий голод нової владної команди підштовхне до того, що при заповненні вакансій враховуватиметься виключно особиста відданість кандидатів.

«У цьому плані досить показовий Крим, де у ПР не знайшлося жодного «професіонала», гідного обійняти пост того ж прем`єра автономії. В результаті народний депутат Василь ДЖАРТИ, що має донецьку, а не кримську прописку, обійняв цей почесний пост. Я припускаю, що схожа ситуація буде і в решті областях. При цьому основний критерій відбору «професіоналів» - повна лояльність і готовність виконувати команди президента», - додав соратник Юлії ТИМОШЕНКО.

При цьому О.ТУРЧИНОВ висловив сумнів, що у великого українського капіталу буде можливість стримувати В.ЯНУКОВИЧА.

«У чому насправді проблема абсолютної влади? У тому, що з якогось моменту людина, яка користується владою, перестає цікавитися думкою власної команди, у тому числі і олігархів, які привели його за руку на цей олімп. Я думаю, що через місяць-другий Віктор Федорович пробачить всіх, кому винен. У нас є приклад сусідньої країни. Там бізнес теж думав, що затіяв свою гру», - зазначив О.ТУРЧИНОВ