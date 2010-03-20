Призначення Добкіна харківським губернатором - оптимальний варіант

Представник опозиції, народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає призначення мера Харкова Михайла ДОБКІНА головою Харківської облдержадміністрації найоптимальнішим з усіх можливих варіантів.

Про це О.ФЕЛЬДМАН сказав в інтерв`ю кореспондентові УНІАН, коментуючи кадрові зміни в Харкові.

«Я думаю, що з усіх пропозицій, які були, це найоптимальніший варіант», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

«Михайло Маркович, - додав він, - все-таки має досвід роботи, він харків`янин, що дуже важливо для жителів Харкова й області, він та людина, яка не збирається виїжджати після всіх каденцій своїх. Я думаю, що краще за всіх він зможе налагодити роботу обласної і міської адміністрації, тому, я вважаю, що для Харкова це найкращий варіант».

На запитання про те, як опонуючі політичні сили в Харкові сприйняли це призначення, О.ФЕЛЬДМАН відзначив, що як керівник місцевого БЮТ – головної опозиційної сили в регіоні – він шукатиме конструктивний шлях взаємодії.

«Я прагнутиму робити так, аби вся опозиція була конструктивною. Максимально відкрита влада і опозиція, яка обгрунтовано, грамотно й конструктивно критикує все, що, на її думку, робиться погано», - наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

Першого ж дня роботи нового губернатора, сказав при цьому депутат, «я принесу і запропоную підписати, як і з колишнім губернатором, меморандум лобістського об`єднання в парламенті «За Харківщину!».

БЮТівець побажав новому керівникові області успіхів, зазначивши, які напрями вважає важливими і першочерговими.

«Економікою зайнятися обов`язково, дороги відновити. Забезпечити будівництво житла, посівну, забезпечити малозабезпечених – усі програми, які було розпочато до нього, він повинен розвивати. Як представник опозиційного загону, я допомагатиму, але й критикуватиму. А як президент Добродійного фонду, якщо запрошуватимуть і допустять, я братиму участь у всіх починаннях», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

При цьому він дав високу оцінку роботи попереднього керівництва області і вважає, що воно заклало достатньо міцний фундамент для розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ про призначення мера Харкова М.ДОБКІНА головою Харківської облдержадміністрації. 19 березня віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО в Харкові представив М.ДОБКІНА активу області.

М.ДОБКІН змінив на посаді губернатора Арсена АВАКОВА, представника «Нашої України», який пропрацював керівником області з 2005 року.