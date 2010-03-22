Австралія потерпає від тропічного циклона "Улуї"

Тропічний циклон "Улуї" досяг сьогодні північного узбережжя Австралії, і попрямував углиб континенту. Як передає ІТАР-ТАСС, циклону присвоєна третя категорія небезпеки.

За даними метеослужби, основний удар стихії припав на райони Прозерпін, Боуен, Бурдекін, Вайтсандей, Макей, Рокхемптон, Таунсвілл. Швидкість поривів вітру перевищує 200 км на годину. Штат Квінсленд оголошений зоною стихійного лиха. Введена комендантська година.

Циклон несе із собою зливові дощі і грози. Стихією повалені дерева. Завдано значної шкоди будівлям, спорудам і об`єктам інфраструктури. Тисячі будинків залишилися без світла.