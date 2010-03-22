Львівські студенти утворять «АнтиТабачний» живий ланцюг

У Львові у вівторок, 23 березня, в рамках «АнтиТабачної кампанії» відбудеться з’єднання живим ланцюгом Національного університету ім. І.Франка, НУ «Львівська політехніка» та залізничного вокзалу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів акції, львівські студенти передаватимуть символічну «Залікову книжку Табачника» з рук в руки, щоб із львівського вокзалу відправити її в Тернопіль, а потім і в інші міста України та в Міністерство освіти та науки України.

«Формування ланцюга розпочнеться о 13:20 біля головного корпусу Національного університету та о 14:00 біля головного корпусу «Львівської політехніки». Маршрут проходитиме від головного корпусу ЛНУ ім. І.Франка до головного корпусу НУ «Львівська політехніка», а згодом по вулиці С.Бандери на головний вокзал міста», - зазначається у повідомленні.

Мета акції, як стверджують її організатори, - «висловити свій протест проти призначення Дмитра ТАБАЧНИКА міністром освіти і науки України; об`єднати два найбільші університети Львова для спільної кампанії за усунення його з посади міністра; дати поштовх іншим областям долучитися до всеукраїнської «АнтиТабачної кампанії».

Довідка УНІАН. 19 березня у Львові в рамках «АнтиТабачної кампанії» молодь провела флеш-моб у вигляді студентської сесії міністра освіти. Поділившись з викладачами фальшивими «баксами», герой Табачник взамін отримав лише відмінні оцінки в своїй заліковій книжці.

Театралізоване дійство провели перед головним корпусом НУ «Львівська політехніка», у ролі екзаменаторів виступили самі студенти.