У Казахстані від повені вже загинула 41 людина

Кількість загиблих від повені в Алма-атинської області Казахстану вже становить 41 людину, повідомляє РІА Новості з посиланням на прес-службу МНС республіки.

В Алма-Атинської області рясні опади і танення снігу привели в ніч на п`ятницю, 12 березня, до розмиву прориву греблі водосховища Кизіл-Агаш. У селі Кизіл-Агаш, яке налічувало 465 дворів, в них проживали 2,24 тисяч чоловік, в результаті ЧС було знищене 80% дворів, а решта пошкоджені. Раніше повідомлялося про 40 загиблих.

"В неділю в другій половині дня надійшло повідомлення про те, що в полі виявлено тіло трьохлітньої дитини", - говориться в повідомленні МНС, поширеному в понеділок.

Всього з початку пошуково-рятувальних робіт виявлено 41 тіло загиблого, у тому числі 11 чоловіків, 17 жінок і 13 дітей. Врятовано 385 чоловік, евакуйовано 1 тисячу 153 осіб.

Співробітники обласного департаменту санепідстанції побоюються виникнення інфекцій в зоні ЧС, зокрема, за їх оцінкою, якість води не відповідає нормам. "Результати аналізів за мікробіологічними показниками не відповідають нормам. Встановлені заборонні знаки (на водоймищах) для (використання води) в питних цілях. В даний момент ведеться буріння двох свердловин", - говориться в повідомленні МНС.

За даними відомства, облдепартаментом СЕС направлене лист в обласне управління охорони здоров`я по закупівлі черевнотифозного, сальмонеллезного, дизентерійного бактеріофагів і вакцини проти гепатиту "А". Серед населення поширені пам`ятки, буклети і брошури по профілактиці і попередженню виникнення інфекційних, особливо небезпечних і паразитарних захворювань. У регіоні планується розгортання наметового містечка на 200 наметів на 1,7 тисяч чоловік для жителів евакуйованих, на сьогодні встановлено 44 намети, в них заселено 200 чоловік.