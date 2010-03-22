Посол Польщі: Україна стане членом ЄС через 10-15 років

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ прогнозує, що Україна може стати членом Європейського Союзу через 10-15 років після набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Економічні вісті» №44 від 22 березня.

Відповідаючи на питання, коли Україна зможе реально претендувати на членство в ЄС, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав, що це питання до українських еліт і суспільства: чи готові вони піти по такій же дорозі, як країни Центральної Європи, що склали останню хвилю розширення Євросоюзу. «Думаю, вже багато часу втрачено. Ми з вами починали у 1990-1991 рр. практично на рівних умовах. Дивно, що наші дороги так розійшлися», - сказав він. Разом з тим, за словами посла, це переконує поляків у тому, що свого часу вони зробили правильний вибір.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі в 1992 році Польща змогла стати членом Євросоюзу в 2004 році. «Думаю, років через 10-12, максимум 15, після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі і Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна буде готова стати повноцінним членом європейської сім'ї», - спрогнозував він.