Чехія відмінила медичні довідки для українців
12:59, 22 березня 2010Різне
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Для отримання віз
Чеська Республіка відмінила вимогу про надання медичних довідок для отримання віз.
Про це повідомляє сайт Посольства Чехії.
“У зв'язку зі змінами в постанові Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки до заяви на здобуття візи терміном понад 90 днів, для довгострокового перебування, постійного мешкання і зеленої карти для громадян України медичні довідки не потрібні”, - наголошують у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, з 1 червня 2009 року українці, які хотіли поїхати до Чехії на термін понад 90 днів, повинні були надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Довідка мала бути перекладена чеською мовою і офіційно завірена.
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