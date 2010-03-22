Чехія відмінила медичні довідки для українців

Чеська Республіка відмінила вимогу про надання медичних довідок для отримання віз.

Про це повідомляє сайт Посольства Чехії.

“У зв'язку зі змінами в постанові Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки до заяви на здобуття візи терміном понад 90 днів, для довгострокового перебування, постійного мешкання і зеленої карти для громадян України медичні довідки не потрібні”, - наголошують у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня 2009 року українці, які хотіли поїхати до Чехії на термін понад 90 днів, повинні були надати медичну довідку про те, що вони не хворі на СНІД, туберкульоз і сифіліс. Довідка мала бути перекладена чеською мовою і офіційно завірена.