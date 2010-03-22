Янукович відмінив поїздку на Львівщину

14:07, 22 березня 2010
Різне
0

Причини не відомі

Запланована на 25 березня робоча поїздка Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Львівську область скасована.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

Інформації про причини відміни поїздки В.ЯНУКОВИЧА у Львівській ОДА не мають.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня під час перебування у Львові віце-прем'єр-міністр з питань підготовки Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявив, що 25 березня Львів відвідає Президент В.ЯНУКОВИЧ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter