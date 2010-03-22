Янукович доручив Азарову підготувати програму виходу з кризи
15:33, 22 березня 2010Різне
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Потрібні невідкладні заходи
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ підготувати програму невідкладних заходів для виходу з кризи.
Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з М.АЗАРОВИМ.
Програма має бути розглянута за участю народних депутатів, фахівців, експертів та представників громадськості на засіданні уряду, а після затвердження обов’язково оприлюднена.
Водночас Президент закликав керівника уряду не чекати завершення виконання програми невідкладних заходів, а вже зараз надати пропозиції щодо пріоритетності і черговості реформ.
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