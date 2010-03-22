МВФ: Україна має забезпечити економічний розвиток

Сьогодні в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації в економічній сфері, і тому увага країни має бути зосереджена вже не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на першому засіданні Комітету з економічних реформ, очолюваного Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс АЛЬЄР.

«В Україні спостерігаються перші ознаки економічного відродження, і це відбувається після успішної стабілізації економічної ситуації, яка є результатом співпраці з міжнародними економічними інститутами. І ми вважаємо, що зараз настав час перегорнути сторінку і сфокусувати політику не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного зростання», - сказав М.АЛЬЄР.

Він підкреслив, що сьогодні Україна вже має відійти від макроекономічної політики, спрямованої на розв’язання фіскальних проблем.

М.АЛЬЄР відзначив, що необхідно вжити заходів для більшої структуризації економіки, забезпечити якомога швидше зростання виробництва.

«Як свідчить світовий досвід, це єдиний шлях для зростання економічного добробуту населення», - сказав представник МВФ.

При цьому він не виключив, що на даному етапі можуть застосовуватися непопулярні методи.

«Ціна економічних реформ, яку необхідно заплатити всім, зараз очевидна, тоді як переваги того, що принесуть ці реформи, видно небагатьом», - сказав М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого п.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з економічних реформ.

Основним завданням комітету є розробка з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні і на підставі кращого світового досвіду програми економічних реформ, спрямованих на запровадження у життя передвиборної програми В.ЯНУКОВИЧА «Україна – для людей».

Президент призначив себе головою Комітету з економічних реформ.