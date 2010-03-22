Головне на 22 березня

Фінанси

Сьогодні в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації в економічній сфері, і тому увага країни має бути зосереджена вже не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на першому засіданні Комітету з економічних реформ, очолюваного Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Макс АЛЬЄР.

«В Україні спостерігаються перші ознаки економічного відродження, і це відбувається після успішної стабілізації економічної ситуації, яка є результатом співпраці з міжнародними економічними інститутами. І ми вважаємо, що зараз настав час перегорнути сторінку і сфокусувати політику не на боротьбі з кризою, а на забезпеченні стабільного економічного зростання», - сказав М.АЛЬЄР.

Він підкреслив, що сьогодні Україна вже має відійти від макроекономічної політики, спрямованої на розв’язання фіскальних проблем.

М.АЛЬЄР відзначив, що необхідно вжити заходів для більшої структуризації економіки, забезпечити якомога швидше зростання виробництва.

«Як свідчить світовий досвід, це єдиний шлях для зростання економічного добробуту населення», - сказав представник МВФ.

При цьому він не виключив, що на даному етапі можуть застосовуватися непопулярні методи.

«Ціна економічних реформ, яку необхідно заплатити всім, зараз очевидна, тоді як переваги того, що принесуть ці реформи, видно небагатьом», - сказав М.АЛЬЄР.

Національний банк України своєю постановою №142 від 22 березня 2010 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації «Іпобанку».

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, ліквідатором «Іпобанку» Нацбанк призначив незалежного експерта (за договором з Нацбанком) Андрія КИЯКА.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9570/7,9640 грн./дол., на 12.00 ціни впали до 7,9480/7,9550 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 7,9350/7,9450 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15.30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2713/0,2717 грн./рубль, на 12.00 ціни знизилися до 0,2710/0,2712 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2703/0,2706 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,6250 рублів за долар (+0,3450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3515/1,3517 дол./євро, а на 15.30 упали до 1,3478/1,3480 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7570/10,7695 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вниз – 10,7415/10,7530 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли значень 10,6980/10,7130 грн./євро.

Новини ПЕК

Україна створюватиме умови, щоб весь азіатський і російський газ експортувався до Європи через українську ГТС.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі телеканалу ICTV в контексті майбутніх українсько-російських переговорів, які мають розпочатися в Москві наступного тижня.

«Природно ми поставимо питання про те, щоб ціна була нижча. Ми створюватимемо в Україні максимально сприятливі умови для того, щоб транзит газу з Росії або країн Азії йшов тільки через Україну на країни Євросоюзу. Тобто, ми комплексно ставитимемо ці питання тому, що та політика, яка проводилася останні 5 років по відношенню до наших сусідів, до Росії, вона, скажімо так, дещо неадекватна», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що Україна повинна залишитися основним транзитером не тільки газу, але й нафти.

«Не тільки це стосується газу, тієї ж самої нафти. Транзитні потоки, приміром залізницею - це розвивати порти. Тому що через Україну з Росії, через Україну до країи Євросоюзу, це найвигідніший напрям», - зауважив А.КЛЮЄВ.

При цьому віце-прем`єр в черговий раз підкреслив необхідність створення газотранспортного консорціуму. «Якщо ми не робитимемо консорціум, то ризик для України величезний. За останні 5 років країни Євросоюзу і Росія зрозуміли, що Україна – вона не надійний партнер, все, що стосується транзиту того ж самого газу або нафти. І ухвалили рішення – (будувати – УНІАН) газопроводи в обхід України. Будується на повну потужність так званий «Північний потік». Побудований був «Блакитний потік». Підписані контракти на будівництво «Південного потоку». Ми можемо прийти до ситуації, коли років через 5, через 7 весь газ, який йтиме з Росії або країн Азії на Євросоюз, обходитиме Україну», - зазначив А.КЛЮЄВ.

При цьому він підкреслив, що при створенні консорціуму газотранспортна система залишиться у власності України. «Пропонується створити газотранспортний консорціум - Україна, припустимо, Росія, країни Євросоюзу. Далі, пропонується прийняти закон про те, щоб цьому консорціуму передати ГТС в концесію. Тобто, виходить так, що консорціум бере на себе зобов`язання експлуатувати ГТС, інвестувати в неї, реконструювати, розвивати, збільшувати об`єми прокачування, збільшувати потужності самої ГТС. Але в той же час сама система, згідно закону, який ми вже фактично підготували, залишається державною власністю, і нікуди з України ця власність не вивозитиметься і ніяк вона не змінюється», - запевнив А.КЛЮЄВ.

Завтра до Москви планує прибути українська делегація для проведення газових переговорів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило інформоване джерело в Москві.

«Візит української делегації для проведення газових переговорів запланований на завтра», - сказав він.

За його словами, у складі української делегації буде нове керівництво ПЕК України.

Співбесідник агентства не виключив, що українська делегація пробуде у Москві до кінця тижня.

Також він повідомив, що на переговорах планують обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в ув`язці зі зниженням ціни на газ.

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив новоназначенному президенту НАК «Енергетична компанія України» Петру ОМЕЛЯНОВСЬКОМУ відновити докризові обсяги експорту української електроенергії в країни Східної Європи.

Відповідне доручення міністр озвучив сьогодні під час представлення П.ОМЕЛЯНОВСЬКОГО трудовому колективу НАК «ЕКУ», повідомляє прес-служба компанії.

Соціальна політика

Віднині в Україні за телефоном 044 229-11-67 почала роботу “гаряча лінія” захисту найманих робітників від незаконних індивідуальних звільнень і масових скорочень, організована Всеукраїнською профспілкою “Народна солідарність”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі профспілки, основними причинами створення “лінії” стали анонсоване керівництвом держави “20-процентне скорочення державного апарату по всій вертикалі влади”, а також "масові скорочення працівників у комерційних структурах, власником яких є держава (зокрема - оголошено скорочення на 10% штату працівників ВАТ “Укртелеком”)”.

“Хоча одним з найважливіших постулатів новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є недопустимість політично мотивованих “чисток”, на практиці у багатьох центральних і місцевих органах державної влади та деяких державних підприємствах провідних фахівців звільняють зараз з єдиною мотивацією: “Ви з іншої команди...”, - заявив голова центрального координаційного комітету профспілки “Народна солідарність” Олексій КЛЯШТОРНИЙ.

Окрім того, у профспілці “Народна солідарність” вважають, що великі скорочення штатів державних органів влади в сучасних умовах проводити недоцільно, оскільки це призведе до подальшого погіршення якості послуг, котрі надає громадянам держава.

“Проблема не в тому, що в Україні “багато чиновників”. Якраз навпаки, кількість державних службовців з розрахунку на тисячу осіб населення у нас є однією з найнижчих у Європі. Державні органи - від “паспортного столу” до “соцзабезу” - просто не можуть якісно обслужити громадян, які до них звертаються, саме через недостатню кількість працівників. В обласних і районних державних адміністраціях ситуація така ж. Чиновники пишуть людям “відписки” зокрема і тому, що просто не в змозі якісно опрацювати ту кількість листів, яку розписують на кожного з них”, - вважає А.КЛЯШТОРНИЙ.

Телефонна лінія 044 229-11-67 працює цілодобово (в т.ч. з 21.00 до 08.00 - в режимі “фіксації дзвінків”).

Чеська Республіка відмінила вимогу про надання медичних довідок для отримання віз.

Про це повідомляє сайт Посольства Чехії.

“У зв`язку зі змінами в постанові Міністерства охорони здоров`я Чеської Республіки до заяви на здобуття візи терміном понад 90 днів, для довгострокового перебування, постійного мешкання і зеленої карти для громадян України медичні довідки не потрібні”, - наголошують у повідомленні.

Погодні умови в Україні

На сьогодні загроза підтоплення існує в 13-ти областях України та м. Києві. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Зокрема, коментуючи заяви деяких експертів, що в разі екстремальної повені можливий прорив дамби Київського моря, і відповідаючи на запитання, чи дійсно існує вірогідність такої катастрофи, Н.ШУФРИЧ зазначив: “Давайте будемо відверті, але разом з тим не будемо провокувати ніяких панічних настроїв. Справді, цього року кількість снігу та льоду дуже велика, найбільша за останні 30 років, але, за підрахунками, вода не буде такого рівня, як 1979 року, і тим більше, як 1931 р.”. За словами міністра, “ускладнити ситуацію може велика кількість опадів найближчими тижнями - дощі, які спадуть на сніг, можуть спровокувати відповідні процеси. Втім, ми сподіваємось, що майбутній паводок буде контрольований”.

Н.ШУФРИЧ відзначив, що у проведенні заходів для запобігання повені МНС орієнтується на прогнози синоптиків, а згідно з ними найближчі тиждень-два не передбачається така кількість опадів, яка становила б додаткову загрозу. “І хоча природа має свої примхи, ми готові до будь-якого розвитку подій і розробили різні варіанти реагування залежно від рівня загрози”, - сказав глава МНС.

За словами Н.ШУФРИЧА, “зараз найбільша проблема – це проходження льоду з Київського моря під столичними мостами. Вже вживаються відповідні заходи, які мають зробити цей процес менш небезпечним, а саме: у п’ятницю проведено безпрецедентну операцію - підняття на Київське море двох криголамів. Ще два криголами знаходяться на чергуванні в акваторії поблизу Києва. Інші спеціальні теплоходи стоять на чергуванні по охороні гідроспоруд від великих шматів льоду на Кременчуцькому, Канівському, Дніпровському, Дніпродзержинському та Каховському водосховищах. Я думаю, що ці заходи дозволять нам контрольовано пропускати лід”.

Крім того, міністр повідомив, що для підриву льоду створено загони піротехніків, а усього в операції забезпечення льодоходу та мінімізації наслідків паводку задіяно більш як 21 тис. рятувальників. Лише від МНС сконцентровано 650 плавзасобів, 200 одиниць інженерної техніки, 3700 одиниць насосного обладнання, 6 гелікоптерів, 3 літаки та 43 пункти життєзабезпечення. За необхідності ми можемо збільшувати цю кількість. Задіяні також підрозділи МВС та Міноборони, повідомив Н.ШУФРИЧ.

На запитання “Чи вже відомі місця, які опинились у зоні ризику підтоплення (як по Україні, так і окремо по Києву), скільки людей орієнтовно проживають у таких небезпечних ділянках і куди їх будуть евакуювати і разі підтоплення їхніх домівок? Чи передбачені на це кошти і у якому обсязі?”, Н.ШУФРИЧ зазначив: “Безумовно, ми навряд чи зможемо зупинити воду там, де традиційно проходить підвищення рівня води. На сьогодні загроза підтоплення існує в 13-ти областях України та м. Києві. Предметом особливої уваги є Західна Україна, але за станом, який ми спостерігаємо сьогодні, ситуація в Карпатах менш загрозлива, ніж у Дніпровському каскаді”.

Глава МНС запевнив: “Ми готові до відселення людей і пропуску льодоходу - органи місцевого самоврядування в координації з МНС забезпечують всі заходи для тимчасового відселення, якщо таке буде необхідно”.

Завтра, 23 березня, на території України істотних змін погоди не очікують.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, збережеться мінлива хмарність. Без опадів, лише в східних областях і Приазов`ї вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на півдні і Закарпатті 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, у західній і південній частині 11-15°.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві - вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

(УНІАН)