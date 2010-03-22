Курс НБУ на 23.03.10

Офіційний курс НБУ на 23.03.10100 USD - 795.4400 (22 березня - 796.0200)100 EUR - 1071.5372 (22 березня - 1078.4479)10 RUR - 2.7112 (22 березня - 2.7208)Облікові курси банківських металів на 23.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87836.46 (22 березня-89273.64)961 XAG 10 Срібло-1334.75 (22 березня-1377.91)962XPT10Платина-125918.15(22 березня-129194.05)964 XPD 10 Паладій-36431.15 (22 березня-37970.15)

Офіційний курс НБУ на 23.03.10 100 USD - 795.4400 (22 березня - 796.0200) 100 EUR - 1071.5372 (22 березня - 1078.4479) 10 RUR - 2.7112 (22 березня - 2.7208) Облікові курси банківських металів на 23.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87836.46 (22 березня-89273.64) 961 XAG 10 Срібло-1334.75 (22 березня-1377.91) 962XPT10Платина-125918.15(22 березня-129194.05) 964 XPD 10 Паладій-36431.15 (22 березня-37970.15)

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