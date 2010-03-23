Янукович повинен якнайшвидше визначитися з губернаторами

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повинен якнайшвидше визначитися із призначенням керівників областей.

Під час сьогоднішньої прес-конференції він зауважив, що підвішений стан, в якому перебувають чиновники, може негативно позначитися на їх роботі. «Для чиновника будь-якого рівня важливо розуміти, скільки у нього є часу. Якщо рік-півтора – то одні плани, якщо 3 дні – то про які плани може йти мова. Відповідно завжди потрібно керівникам давати чіткий посил і не має бути жодних підвішених станів», – вважає Ю.ЧИЖМАРЬ.

«Кадрові призначення повинні відбуватися оперативно. Думаю, цього тижня Президент прийме кадрові рішення. Бо Україна сьогодні потребує радикальних кадрових рішень, щоб той, хто прийшов до влади, мав змогу нести повністю відповідальність за стан справ в державі. А якщо затягувати із кадровими призначеннями, це поглиблюватиме адміністративну та економічну кризу», – переконаний голова ТОДА.

При цьому він додав, що є противником тої ситуації, «яка була в минулому, коли у нас чимало керівників були виконуючими обов’язки». «Ось голова Зборівського району майже півтора року – виконуючий обов’язки, аналогічне було в Шумському районі, по Україні таких незатверджених голів районів було 93. Але це шлях в нікуди. Людина має мати впевненість: працює вона чи не працює, планувати їй щось чи не планувати», – наголосив Ю.ЧИЖМАРЬ.

При цьому він зауважив, що в даний час відчуває себе на посаді голови облдержадміністрації впевнено. «Раз я ще не звільнений і є на цій посаді – то почуваю себе впевнено. До того ж, із своїм досвідом розумію, що для мене знайдеться робота – чи в органах державної влади, чи в опозиції», – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.