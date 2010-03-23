Підконтрольні ПР підприємства не сплачують до Пенсійного фонду

Переважна кількість підприємств, що належать представникам Партії регіонів, не перераховують внески до Пенсійного фонду, і саме цим пояснюється затримка з виплатами пенсій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО.

“Зараз практично всі великі підприємства, які належать олігархам з Партії регіонів, перестали платити пенсійні внески, і повертається явище, якого не знали вже 10 років, - недоїмка по Пенсійному фонду”, - сказав він.

За словами А.СЕНЧЕНКА, виходить, що ці підприємства сьогодні “кредитуються за рахунок пенсіонерів, за рахунок 16-ти мільйонів українських громадян, які створювали цю країну і заслуговують на те, щоб вчасно отримувати пенсії”.

Народний депутат додав, що виплати пенсій уже затримують на шість днів.

А.СЕНЧЕНКО підкреслив, що в час кризи “дуже важливо, щоб влада забезпечувала життєдіяльність населення”. І тут, на його думку, є три складові, з якими справлявся уряд Юлії ТИМОШЕНКО, а саме: виплата пенсій, заробітної плати і стабільність на ринку праці. “Півтора роки тому, коли почалася криза, передрікали у всіх студіях: “ось завтра ТИМОШЕНКО не зможе виплатити пенсії”. Вона, зціпивши зуби, платила пенсії, тому що ТИМОШЕНКО змушувала всі підприємства, без винятку, вчасно сплачувати пенсійні внески”, - сказав народний депутат.