У ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня, Україна перейде на «літній» час.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. №509, на території України 28 березня 2010 року о третій (третій) годині за київським часом вводиться літній час переведенням стрілки годинника на одну годину вперед.

Довідка УНІАН. Вперше перехід на "літній" час провели у Великобританії у 1908 р. СРСР вперше перейшов на "літній" час у 1917 р., а з 1981 р. перехід на "літній" час відновили.

"Літнім" часом зараз користуються понад 110 держав. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки вже понад 100 років відбувається у країнах Європи та Америки. Натомість багато країн Азії живуть за єдиним часом, до априкладу, не переводять годинникові стрілки у Японії, Китаї, а також Казахстані та Киргизії. Перехід на сезонний час здійснюють для економії енергоресурсів.