Робоча група ЄП визначилася з лібералізацією візового режиму

Робоча група делегації Європарламенту за зв’язків з Україною визначила порядок дій для подальшої лібералізації візового режиму з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюселі, про це йдеться у попередній доповіді робочої групи, що її розповсюдили сьогодні під час засідання комітету міжпарламентської співпраці України-ЄС.

«Було б важливо підтримати зусилля, скеровані на розробку «дорожньої карти» з метою введення безвізового режиму, установивши чіткі критерії, яких України повинна досягнути в таких сферах як безпека документів, керування кордонами і міграцією, а також громадський порядок та безпека», - зазначають в документі.

Серед заходів, які могли б бути реалізовані до введення безвізового режиму робоча групи назвала посилення візового діалогу між Україною та ЄС та швидке введення пріоритетних заходів у необхідних для введення безвізового режиму областях, покращення та модернізація прикордонної інфраструктури, подальший перегляд угоди про спрощене оформлення віз між Україною та ЄС з метою розширення надання багаторазових віз та спрощення візових формальностей.

Окрім того, робоча група вважає, що Єврокомісія могла б переглянути межі прикордонних зон: громадяни, які проживають поблизу кордону могли б скористатися дією угоди про малий прикордонний рух для того, щоб ці кордони визначалися за адміністративним принципом і могли включати в себе цілі міста, такі як, до прикладу, Львів.

Депутати Європарламенту вважають, що ЄС міг би розширити перелік категорій громадян, які мають пільги на отримання віз, а також у пріоритетному порядку реалізувати можливості, що їх надає новий візовий кодекс ЄС, який набере чинності 5 квітня 2010 року.