Наступний пленарний тиждень розставить крапки над "і"

Наступний парламентський тиждень розставить крапки над "і" в частині практичних опозиційних чи провладних дій певних політичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Чернівецької області.

«Сьогодні треба завершити період «просіння» переходу в парламентську опозицію і перейти до діяльності парламентської опозиції», - сказав М.ТОМЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи бачить він В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та інших в спільній діяльності в парламентській опозиції..

Як приклад, М.ТОМЕНКО навів розгляд у парламенті постанови про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

«Тоді буде зрозуміло, хто проголосує за цю вимогу опозиції, а хто підтримає коаліцію», - підкреслив він. Також, за словами М.ТОМЕНКА, окрім цього рішення, очевидно, буде ще низка інших питань, які стосуватимуться виразно опозиційних вимог.

«Тому не декларації, не телевізійні інтерв’ю, а щоденна реальна парламентська робота розставить крапки над «і» і визначить, хто працює як реальна опозиція, хто працює в коаліції, а хтось, можливо, буде по парних днях підтримувати опозицію, а по непарних – коаліцію», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Водночас, віце-спікер зазначив, що остаточну і найголовнішу оцінку такій роботі дасть суспільство, коли «буде визначати конкретну адекватну дію за умов місцевих та парламентських виборів».