Уряд пропонує нульову ставку податку на прибуток для готелів – Колесніков

Уряд для залучення інвесторів на будівництво готелів до чемпіонату Європи з футболу 2012 року підготувало законопроект про введення нульової ставки податку на прибуток для підприємств готельного бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам на брифінгу віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Підготовлено закон щодо нульової ставки податку на прибуток на всі готелі, які споруджені і будуть збудовані в Україні в найближчі 10 років», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він висловив сподівання, що закон буде прийнятий Верховною Радою найближчим часом і в другій половині квітня буде проведено круглий стіл з представниками найбільших готельних мереж, на якому буде обговорено питання залучення інвестицій.

«Ми зберемо в другій половині квітня, виконуючи доручення Президента, представників усіх світових мереж готелів, оголосимо про нульову ставку і проведемо круглий стіл (на тему – УНІАН): що ще потрібно світовому туристичному бізнесу для того, аби прийти в Україну», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.