Новий генплан Києва розроблять до квітня 2011 року
...і винесуть на громадське обговорення
Розробку нового генерального плану Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції виконувач обов`язків начальника Головного управління містобудування, архітектури й дизайну міського середовища КМДА Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.
За його словами, планується, що генеральний проектувальник завершить розробку концепції генерального плану Києва в квітні ц.р. Після проведення громадського обговорення концепції документ буде винесено на розгляд Київської міської ради.
«Можливо, в липні ми затвердимо концепцію генерального плану», – сказав С.БРОНЕВИЦЬКИЙ.
Він уточнив, що після затвердження концепції роботи з розробки генерального плану буде продовжено. На початку 2011 року генплан планується винести на державну експертизу, а також провести громадське обговорення документу, а наприкінці першого кварталу 2011 року – затвердити новий генплан.
У свою чергу, перший заступник начальника комунальної організації «Центр містобудування й архітектури» Василь ПРИСЯЖНЮК відзначив, що особливістю нового генплану буде нова структура міста. Зокрема, місто буде розбито на адміністративно-планувальні райони в межах існуючих районів (раніше існувало 6 планувальних зон).
Для кожного району буде зроблено розрахунки щодо обсягів планованого будівництва житла, кількості робочих місць, об`єктів громадського призначення.
Як повідомляв УНІАН, замовником нового генерального плану Києва до 2025 року виступає Головне управління містобудування й архітектури КМДА, генеральним підрядником – КО «Центр містобудування й архітектури».