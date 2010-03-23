Курс НБУ на 24 березня

Офіційний курс НБУ на 24 березня:100 USD США – 795.0100 (на 23 березня – 795.4400)100 EUR – 1074.7740 (на 23 березня – 1071.5372)10 RUR – 2.6976 (на 23 березня – 2.7112)

Офіційний курс НБУ на 24 березня: 100 USD – 795.0100 грн.; 100 EUR – 1074.7740 грн.; 10 RUR – 2.6976 грн. Київ. 23 березня. УНІАН. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 795.0100 (на 23 березня – 795.4400) 100 EUR – 1074.7740 (на 23 березня – 1071.5372) 10 RUR – 2.6976 (на 23 березня – 2.7112)

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