Головне на 23 березня

Хроніка дня

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Політика: Наступного тижня парламент голосуватиме за відставку Табачника - Томенко Наступного пленарного тижня парламент розглядатиме питання відставки міністра освіти на науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з викладачами та студентами кафедри історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, відповідну постанову на розгляд депутатів вніс голова депутатської групи “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Інша справа, що ми не маємо 226 голосів, але будемо пропонувати таємне голосування, - зазначив М.ТОМЕНКО. – Можливо, не всі члени коаліції вважають призначення ТАБАЧНИКА доцільним. Тому таким чином вони зможуть висловити свою позицію».

«Я мав розмову з деякими членами Партії регіонів. Кажу: “Хлопці, якщо ви прийшли об’єднувати країну, як заявляєте, то для чого було призначати міністром освіти ТАБАЧНИКА, якого не сприймає половина України?” – зазначив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також висловив обурення позицією нинішнього міністра освіти, який каже, що на посаді міністра він не проявлятиме своїх політичних симпатій.

"ТАБАЧНИК каже, що на посаді міністра буде любити Україну. А не займаючи міністерське крісло що - ненавидіти? До речі, член фракції Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зареєстрував законопроект про правову відповідальність за зневагу до держави. Згодом також плануємо узаконити відповідальність за паплюження державних символів", - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови Верховної Ради М.ТОМЕНКО сьогодні перебуває у Чернівцях, де презентував місцевим освітянам аудіодиски “Слуханка для української малечі”. Проект для дошкільнят складається з двох частин (дисків) та налічує 77 творів. Перша частина містить записи українських народних казок, а друга – музичні твори.

На дисках, які презентував М.ТОМЕНКО, зібрані записи з фонотеки фонду національної радіокомпанії. У планах М.ТОМЕНКА – видати відеодиски, які міститимуть записи з виступів відомих українських діячів – Довженка, Курбаса, Грушевського, Винниченка.

Ротації: Бродський може очолити Держкомпідприємництва – Кужель

Екс-кандидат в Президенти України Михайло БРОДСЬКИЙ може очолити Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництва).

Про це повідомила екс-голова Держкомпідприємництва, президент аналітичного центру "Академія" Олександра КУЖЕЛЬ сьогодні в ефірі радіо "Ера FM".

"Я знаю, що завтра вноситься на мою посаду Михайло БРОДСЬКИЙ. І дуже багато підприємців вже зателефонували, бо він декілька разів відкрито виступав щодо спрощеної системи оподаткування", - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Водночас, вона сподівається у разі призначення М.БРОДСЬКОГО переконати його у необхідності збереження спрощеної системи оподаткування. "Я маю надію, що ми з ним зустрінемося, і ми зможемо його переконати. Але я хочу запевнити всіх політиків, що вся Україна, малий бізнес стане на захист спрощеної системи оподаткування, автором якої є я і яку я впровадила з 1998 року", – додала екс-голова Держкомпідприємництва.

Фінанси: Тігіпко завтра проведе зустріч з представниками місії МВФ

Віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО у середу, 24 березня, проведе зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

"Ми плануємо відновити роботу з міжнародним валютним фондом, і завтра відбудеться зустріч Сергія ТІГІПКА з місією МВФ", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, Україна розглядає дві можливості взаємодії з Міжнародним валютним фондом: або продовження існуючої програми співпраці, або розробка нової багаторічної програми. "Ця програма нам потрібна в першу чергу для того, щоб приступити до реалізації таких необхідних для України реформ", - підкреслив прем`єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, напередодні, 22 березня, під час засідання Комітету економічних реформ при Президентові України були окреслені основні напрямки реформ в державі, створені робочі групи під керівництвом віце-прем`єр-міністрів, а головне був визначений 60-денний термін для підготовки ґрунтовного пакету реформування економіки і соціальної сфери.

М.АЗАРОВ зауважив, що складність реформування в Україні полягає в тому, що за останні 20 років реформи не були послідовними і системними. "В результаті такої непослідовності в Україні склалася неефективна і корумпована система управління. Тому ми налаштовані на радикальні реформи", - пояснив прем’єр.

Глава уряду підкреслив, що саме в період проведення системних реформ фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду доречна для України. "Необхідна допомога в реформуванні нашої економіки. Ми розраховуємо на те, що співпраця з МВФ стане хорошим фоном для залучення інвестицій. Ми обов’язково зробимо свою країну найпривабливішою в Східній Європі в плані залучення інвестицій", - додав він.

У свою чергу заступник міністра фінансів США зазначив, що відновлення співпраці з МФВ є потужним сигналом, як для зовнішніх, так і для внутрішніх інвесторів. "Для зовнішніх партнерів важливо бачити, що ви виконуєте і навіть трохи перевиконуєте програму співпраці з МВФ. Це приваблюватиме інвесторів. Покладаємо великі сподівання на те, що ви досягнете порозуміння з місією Міжнародного валютного фонду на взаємовигідних параметрах", - сказав К.СМАРТ.

Крім того, заступник міністра фінансів США зауважив, що йому надзвичайно важливо було почути від глави уряду України про систему реформування в країні. Він вважає, що чинний уряд має довгострокову програму своєї діяльності та політичну волю для здійснення глибинних реформ.

НБУ відзначає уповільнення зростання індексу виробництва базових галузей у лютому до 4,1% Зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) України в лютому ц.р. (у річному вимірі) уповільнився з 7,7% у січні до 4,1%. Такі розрахунки Департаменту економічного аналізу й прогнозування оприлюднено на сайті Національного банку України.

При цьому, за винятком сезонного чинника, в лютому відбулося падіння ІВБГ на 3.9%.

«За нашими оцінками, погіршення динаміки було обумовлено тимчасовим зниженням зовнішнього попиту з боку азіатських країн, що зумовило істотне уповільнення зростання металургійного виробництва (з 26,6% у січні в річному вимірі до 3% у лютому) й промислового виробництва загалом (із 11,8% у січні до 5,6% у лютому). Збереження високих темпів виробництва машинобудування (19,2% у річному вимірі), завдяки стабільному попиту з боку Росії на продукцію вагонобудування, забезпечило 1,8 п.п. приросту промислового виробництва», - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку вважають, що уповільнення зростання поточних видатків бюджету внаслідок різкого зниження бази оподаткування зумовило скорочення доходів населення й знизило його купівельну спроможність, що, в першу чергу, позначилося на динаміці галузей сфери послуг.

Крім того, зменшення капітальних видатків бюджету на фоні погіршення фінансових результатів підприємств визначало суттєве звуження інвестиційної активності.

При наявності позитивних тенденцій у економіці НБУ вказує на те, що відновлення економічної активності є достатньо нестійким. Світова фінансова та економічна криза виявили суттєві дисбаланси економічного розвитку України й ослабили динаміку потенційного рівня виробництва.

У Нацбанку підкреслюють, що майбутнє відновлення залежить від рішучості влади країни щодо необхідних дій для оздоровлення державних фінансів, збереження фінансової стабільності та відповідного впровадження необхідних структурних реформ.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані по динаміці видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, падіння ВВП України за підсумками 2009 року становило 15%, порівняно з 2008 роком. Номінальний ВВП за 2009 рік становив 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП у I, II, III й IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7%, відповідно.

Уряд позичив Пенсійному фонду 1 млрд. грн. із держбюджету для виплатипенсій Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.

У повідомленні зазначається, що у зв`язку зі складним фінансовим станом Пенсійного фонду у березні ц.р. склалася критична ситуація з виплатою пенсій і допомоги.

«Завдяки рішучим діям уряду знайдені джерела, і 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. позики з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначається у повідомленні.

Надалі фінансування виплати пенсій здійснюватиметься згідно з графіком.

Нагадаємо, на сьогодні проект бюджету Пенсійного фонду на 2010 р. залишається не ухваленим.

Нацбанк не змінив списку ЦБ для рефінансування в ІІ кварталі 2010 року

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме на забезпечення під рефінансування в другому кварталі 2010 року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку №14-011/1248-4310, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб`єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Тендери з підтримки ліквідності проводитимуться щосереди, при цьому з підтримки середньострокової ліквідності – раз на місяць, короткострокової ліквідності – три рази на місяць.

Як повідомляв УНІАН, обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків у січні ц.р. становило 1,4 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 13,1% річних.

У лютому ц.р. обсяг операцій з рефінансування становив 1,6 млрд. грн. (з початку року – 3 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році обсяг виданих НБУ кредитів комерційним банкам й іншим позичальникам збільшився на 22% і на 1 січня 2010 року становив 74,025 млрд. грн.

Акціонери «Райффайзен Банк Аваль» затвердили додаткову емісію на 582,8 млн. грн.

Акціонери ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» сьогодні на позачергових загальних зборах затвердили результати закритого (приватного) розміщення акцій на 582,8 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

У рамках 25-ої емісії було розміщено 5 828 400 000 акцій банку номінальною вартістю 0,10 гривні кожна. Ціна продажу однієї акції банку при розміщенні перевищила її номінальну вартість і становила 0,16 гривні.

Статутний капітал АТ «Райффайзен Банк Аваль» після державної реєстрації додаткової емісії буде збільшено на 582,84 млн. грн. – до більш як 3 млрд. грн. Ще 349,7 млн. грн., які були одержані в результаті перевищення вартості продажу акцій над її номінальною вартістю, буде спрямовано в додатковий капітал банку. Загальне збільшення власного капіталу банку становитиме 932,54 млн. грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засноване в 1992 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року становили 54,048 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 48,725 млрд. грн., зобов`язання – 48,735 млрд. грн., статутний капітал - 2,420 млрд. грн., власний капітал – 5,313 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» завершив 2009 рік із збитком 2,019 млрд. грн.

«Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ» (Австрія) володіє 95,93% акцій української кредитно-фінансової установи.

Курс: На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,94/7,94 грн./дол. Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9380/7,9510 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9370/7,9450 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9420/7,9475 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:45 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9376 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/0,2698 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2696/0,2698 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2697/0,2699 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становить 29,54 рубля за долар (-0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3475/1,3565 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7345/10,7515 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,7350/10,7500 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні впали до 10,7135/10,4250 грн./євро.

Податки: Азаров обіцяє до 1 червня остаточно вирішити з поверненням ПДВ

Кабінет міністрів України розраховує до 1 червня 2010 року остаточно зняти проблему відшкодування підприємствам податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації

Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером СМАРТОМ.

"Уже в другій половині поточного року всі компанії, які працюють в Україні, пересвідчаться, що проблем з поверненням ПДВ не існує", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, також буде модернізована і спрощена податкова система в державі. Так, з 1 січня 2011 року податки в Україні будуть знижені, але уряд забезпечить своєчасне, справедливе та у повному обсязі повернення ПДВ.

М.АЗАРОВ зауважив, що Кабінет міністрів докладе максимум зусиль для швидкого покращення інвестиційного клімату в Україні. За його словами, цьому сприятиме наведення порядку у державних фінансах і проведення урядом системних глибинних реформ.

ПЕК: ГЕС України готові до пропуску повеневої води – «Укргідроенерго

Всі гідроелектростанції України готові до пропуску повеневої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК (уточнено ім’я та прізвище - УНІАН).

«Всі гідростанції і на Дніпрі, і на Дністрі, готові до пропуску повеневої води», - сказав він.

За словами С.ПОТАШНИКА, всі греблі оглянуті, і на сьогодні є офіційні документи, що вони готові до пропуску води.

Разом з тим він зауважив, що за останній тиждень спостерігається покращення ситуації з пропуском води. У водосховищах зроблений певний запас для концентрації води і подальшого її регулювання. У зв’язку з цим С.ПОТАШНИК висловив впевненість, що греблі всіх каскадів готові, в тому числі й до кригоходу.

У Москві розпочалися українсько-російські газові переговори Москва. 23 березня. УНІАН. У Москві в будівлі ВАТ «Газпром» розпочалися українсько-російські переговори з газових питань.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Переговори починаються в ці хвилини (біля 14.30 за МСЧ - УНІАН)», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, українську делегацію представляють міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО й голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, російську – голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, на переговорах планується обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в ув`язці із зниженням ціни на газ для України.

Незалежна профспілка енергетиків просить відмінити мораторій для промспоживачів

Незалежна профспілка енергетиків України звернулася до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням відмінити мораторій на підвищення цін на електроенергію для промислових споживачів, а також підвищити до економічно обгрунтованого рівня ціни на електроенергію для населення.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова профспілки Валерій ПОГОРЕЛИЙ з посиланням на офіційного листа профспілки, направленого Президентові за підписом профспілок 13 енергопостачальних компаній.

За його словами, в 2008-2009 рр. держава в особі регулятора Національної комісії регулювання електроенергетики поставила енергогенеруючі і енергопостачальних компанії в умови фактичних донорів вугільної, хімічної і металургійної промисловості, а також населення. Так, відзначив В.ПОГОРЕЛИЙ, сьогодні за середнього тарифу для населення 20,4 коп. за кВт/год. населення фактично оплачує лише 30% реальної собівартості вироблюваної електроенергії. Відпускні тарифи для населення переглядалися востаннє ще в 2006 році, при цьому за цей період вартість вугілля і його транспортування для генеруючих компаній зросла в 2,2 і 1,5 разу відповідно, вартість газу – в 3,7 разу, відзначив В.ПОГОРЕЛИЙ.

Це, сукупно із встановленням пільгових тарифів для підприємств ГМК і хімпрому в рамках чинного мораторію, призвело до значного зростання обсягу дотаційних сертифікатів у структурі оптової ринкової ціни, який за підсумками 2009 року становив 15,4 млрд. грн. При цьому 85,4% вказаної суми є дотації населенню. На цьому тлі з листопада 2008 року «Енергоринок» не в повному обсягу компенсує обленерго збитки з постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів. Станом на початок поточного року, сума неповернених дотаційних сертифікатів досягла 502,5 млн. грн.

В.ПОГОРЕЛИЙ також повідомив, що у своєму листі енергетики просять Президента припинити практику вилучення регулятором коштів з тарифу компаній, які призначаються на реалізацію інвестиційних програм, відновити стягування плати за приєднання до мереж, а також перейти на прозору систему тарифоутворення щодо обленерго.

Крім того, профспілка просить Президента зобов`язати НКРЕ виконувати власну постанову про методику визначення фонду оплати праці працівників енергопостачальних компаній.

Уряд пропонує ввести нульову ставку податку на прибуток для готелів під Євро-2012 – Колесніков Уряд для залучення інвесторів на будівництво готелів до чемпіонату Європи з футболу 2012 року підготувало законопроект про введення нульової ставки податку на прибуток для підприємств готельного бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам на брифінгу віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Підготовлено закон щодо нульової ставки податку на прибуток на всі готелі, які споруджені і будуть збудовані в Україні в найближчі 10 років», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він висловив сподівання, що закон буде прийнятий Верховною Радою найближчим часом і в другій половині квітня буде проведено круглий стіл з представниками найбільших готельних мереж, на якому буде обговорено питання залучення інвестицій.

«Ми зберемо в другій половині квітня, виконуючи доручення Президента, представників усіх світових мереж готелів, оголосимо про нульову ставку і проведемо круглий стіл (на тему – УНІАН): що ще потрібно світовому туристичному бізнесу для того, аби прийти в Україну», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Борг перед будівельниками й проектувальниками «Олімпійського» буде погашено цього тижня – Колесніков

Заборгованість у розмірі 36 млн. грн. перед будівельниками й проектувальниками НСК «Олімпійський» буде погашено цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Борг – 36 млн. грн., з них 21 млн. грн. – будівельникам і 15 млн. грн. – проектувальникам. Гроші буде переказано в четвер і п`ятницю в повному обсягу», – запевнив віце-прем`єр.

Також він повідомив, що впродовж трьох тижнів уряд проведе передоплату в розмірі 160 млн. грн. за будівельні конструкції покрівлі.

«По 55 млн. уряд щотижня переказуватиме», – відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Транспорт: Аеропорт «Жуляни» зможе конкурувати з «Борисполем – Колесніков Для того, щоб аеропорт «Жуляни» зміг скласти конкуренцію аеропорту «Бориспіль», до нього необхідно підвести метро й побудувати автотрасу від Повітрофлотського проспекту в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Для того, щоб «Жуляни» мав конкурентну перевагу, потрібно зробити дві речі – треба прокласти нову дорогу й вийти безпосередньо на Повітрофлотський проспект – 3,5 км. Ми обговорили (це питання – УНІАН), й уряд це профінансує. Й потрібно побудувати 7,5 км метрополітену – прямо під аеровокзал», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Разом із цим від зазначив, що будівництво дороги в 3,5 км – «питання, яке можна легко виконати», будівництво метро також технічно можливе, проте його вирішення знаходиться в компетенції Київради.

Віце-прем`єр-міністр вважає, що навряд чи ці плани вдасться реалізувати до 2012 року.

«Наскільки тут ми встигнемо до Євро – це питання суперечливе», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він підкреслив, що «Жуляни» ніяк не зможуть конкурувати з аеропортом «Бориспіль», якщо не буде додаткових переваг для пасажирів.

«Бориспіль» - транзитний порт, і авіакомпанії не підуть просто так із «Борисполя» в «Жуляни». Тому «Жулянам» треба створити додаткові умови. Сьогодні - автомобільні дороги, а завтра – метрополітен», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

У Києві 29 березня страйкуватимуть водії тролейбусів

У Києві 29 березня водії тролейбусно-експлуатаційного депо №2 з 5.00 до 10.00 проведуть попереджувальний страйк з вимогою погасити борги із заробітної плати.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного форуму профспілок України, за участі якого 23 березня відбулися переговори колективу й адміністрації тролейбусно-експлуатаційного депо.

Трудовий конфлікт виник, зокрема, через те, що працівники тролейбусного депо №2, а це 900 осіб, отримали лише 30% зарплати за січень, а за лютий не отримували жодних виплат.

Водночас, за інформацією члена ініціативної групи, водія Олександра КОРНІЄНКА, «Київпастранс» отримав з бюджету 127 млн. грн. на погашення боргів із зарплат. Однак дирекція депо, яку очолює Василь НАЗАРЧУК, на сьогоднішній зустрічі з колективом стверджувала, що не отримувала від влади коштів. О.КОРНІЄНКО заявив, що працівники інших транспортних підприємств - наприклад, депо №3 - зарплату за січень отримали повністю, а за лютий – 50%.

“На зборах колектив депо не отримав від керівництва чіткого пояснення причин затримки зарплат, тому водії депо №2 одностайно висловилися за проведення попереджувального страйку 29 березня”, – сказано уповідомленні профспілок.

Таким чином, наступного понеділка на 5 годин буде припинено рух тролейбусів на більшості маршрутів на правому березі Києва.

Окрім виплати зарплат, працівники депо вимагають урегулювати проблему з проходженням наркологічного контролю водіїв: зараз ця система вкрай нераціональна і призводить до втрати особистого часу, який водіям не оплачується.

Крім того, вони виступають проти порушення вимог безпеки праці – за нинішніми правилами водії та кондуктори тролейбусів мусять передавати зміну не на території депо, а безпосередньо на маршруті.