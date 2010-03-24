Анонс на 24 березня

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

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Відбудеться урочиста церемонія відкриття XVІ-Міжнародної виставки UITT 2010 «Україна - подорожі і туризм» за підтримки Українського уряду, Міністерства культури і туризму, Комітету ВР з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму, Державної служби туризму і курортів України, КГГА.

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Прес-конференція компанії IPNET на тему: "IPNET: підсумки 2009 року, найближчі перспективи" з участю Дмитра Грищука, генерального директора IPNET; Андрія Федорчука, директор по маркетингу і розвитку бізнесу IPNET.

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У медіа-холдингу "Главред-медіа" відбудеться прес-конференція на тему: "Перспективи іноземного інвестування в Україні". Будуть представлені результати дослідження Міжнародного фонду Блейзера "Індекси настроїв серед інвесторів". Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

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12-30 в УНІАН відбудеться презентація нового етапу акції «7 чудес України». Акцію презентує ініціатор і голова Оргкомітету, заступник Голови ВР Микола Томенко. У історико-архітектурній спадщині України видатне місце належить визначним пам`яткам оборонної і палацової архітектури - замкам, фортецям, палацам. За історичними даними колись в Україні налічувалося понад 3000 оборонних споруд. Скільки їх сьогодні не знає точно ніхто. Саме тому Організаційний комітет Загальноукраїнської акції «7 чудес України» прийняв рішення присвятити 2010 рік своєрідній інвентаризації, опису всіх замків, фортець і палаців нашої країни і оголошує початок нового етапу акції «7 чудес України» - «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».В прес-конференції також візьмуть участь: голова державної служби туризму і курортів Анатолій Пахля, голова суспільної ради при Держкомтелерадіо Юрій Артеменко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Прес-конференція на тему: "Шляхи врегулювання професійної підприємницької діяльності в Україні. Перспективи розвитку ринку нерухомості України". Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах; президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ). Андрій Шульга.

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Прес-конференція Союзу організацій технічних експертів у рамках конференції «Вдосконалення і гармонізація організації і проведення технічного огляду автотранспортних засобів». Організатор: Союз організацій технічних експертів «Техексперт» за участю представників постійного бюро міжнародного комітету з технічних оглядів (CITA), комісії з ОБДД Уряду РФ, Мінекономрозвитку РФ, Експертного управління Президента РФ, депутатів Державної Думи Федеральних Зборів РФ, за підтримки російської Гільдії автомобільних журналістів.

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Перспективи розвитку ядерної енергетики і технологій України, за відсутності державної стратегії”. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: Про стан прибирання прибудинкових територій; вивіз сміття, впорядкування парків і скверів, впорядкування районів міста Києва і ремонт доріг. Голова - Київський міський голова Леонід Черновецкий.

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На порталі ЛІГА.net відбудеться інтернет-конференція члена правління "Укрексімбанку" Володимира Гиріса на тему: "Банки і клієнти: як відновити довіру”.

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Круглий стіл на тему: "Зайнятість і безробіття в Україні: чи закінчується економічна криза".

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Розвиток співпраці України та Ізраїлю у сфері туризму: підсумки візиту міністра туризму Ізраїлю Стаса Місежникова до України». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 586 1528, 586 1529.

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Відбудуться збори членів Київської міської асоціації працедавців.

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Прес-брифінг, присвячений діяльності Київської міської асоціації працедавців (КГАР). Учасники: Анатолій Кінах, президент УСПП; Віталій Майко, президент КГАР; Олексій Маркусь, виконавчий директор КГАР

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Відбудеться прес-конференція в.о. голови ФДМУ Олександра Рябченко.

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