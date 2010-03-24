В СБУ кадрові ротації

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив кадрові ротації в Управліннях Служби безпеки України в областях.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Михайла КУРНИКА призначено начальником Управління СБУ в Івано-Франківській області, Валерія КОВАЛЯ - начальником УСБУ у Хмельницькій області, Олександра ЧОРНОГО - начальником УСБУ в Кіровоградській області, Сергія ЧИЧИРКА - начальником УСБУ в Київській області, Олександра ТРЕТЯКА - начальником УСБУ в Луганській області, Василя СІТАРА - начальником УСБУ в Закарпатській області, В’ячеслава САВЧЕНКА - начальником УСБУ в Херсонській області, Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА - начальником УСБУ в Харківській області, Юрія ПАРАМОНОВА - начальником УСБУ у Києві, Олександра НАУМОВА - начальником УСБУ в Житомирській області, Володимира МЕЛЬНИКОВИЧА - начальником УСБУ у Волинській області, Віктора КОБИЛЬЧАКА - начальником УСБУ в Одеській області, Олександра ІВАНОВА - начальником УСБУ в Миколаївській області, Олександра ДРОБОТЕНКА - начальником УСБУ в Полтавській області.

Також Президент призначив Івана ДЕРЕВ`ЯНКА начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Разом глава держави звільнив Олександра ВАЩЕНКА з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, Олександра РАДЕЦЬКОГО - з посади начальника УСБУ в Тернопільській області, Григорія ЗЕЛІНСЬКОГО - з посади начальника УСБУ в Житомирській області, Віктора АНДРЕЙЧУКА - з посади начальника УСБУ у Волинській області, Володимира СКОКА - з посади начальника УСБУ у Хмельницькій області, Володимира ДОРОШЕНКА - з посади начальника УСБУ в Миколаївській області, Анатолія НАЗАРОВА - з посади начальника УСБУ в Івано-Франківській області, Сергія БЕРЕСТА - з посади начальника УСБУ в Запорізькій області, Петра ЄФРЕМОВА - з посади начальника УСБУ у Вінницькій області, Андрія МУХАТАЄВА - з посади начальника УСБУ в Харківській області, Павла ДОРОШЕНКА - з посади начальника УСБУ в Луганській області, Володимира ТУРІЦУ - з посади начальника УСБУ в Одеській області, Юрія АРТЮХОВА - з посади начальника УСБУ у Львівській області, Олександра ПОЛКОВНИЧЕНКА - з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області, Олександра ІВАНОВА - з посади начальника УСБУ в Донецькій області, Сергія ЧИЧИРКА з посади начальника УСБУ в Херсонській області, Юрія ПАРАМОНОВА - з посади начальника УСБУ в Полтавській області.