Черновецький скоротив більш ніж удвічі кількість своїх заступників

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення скоротити більш ніж удвічі чисельність заступників голови Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, зазначивши, що відповідне рішення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв на виконання доручення Президента та прем’єр-міністра щодо приведення чисельності перших заступників голови КМДА у відповідність до законодавства.

Зокрема, кількість перших заступників голови КМДА скорочено з чотирьох до одного, заступників голови КМДА - з 14-ти до 7-ми.

Водночас у повідомленні немає інформації, кого саме скорочено.

Як наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ: «Коли в країні проходить впорядкування всієї вертикалі влади, міська адміністрація не може залишатись осторонь реформ державного управління. Новий підхід до формування кадрового складу, який впроваджується Президентом та Кабінетом міністрів, має сприйматись усіма, хто зацікавлений в становленні міцної працездатної вертикалі влади».

Мер підкреслив, що наступним кроком на цьому шляху має стати наведення порядку в районних адміністраціях шляхом оптимізації їх чисельного складу та вдосконалення системи управління на рівні районів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що раніше при визначенні кількісного складу заступників голови КМДА він виходив з того, що у виконавчому органі мають бути представлені різні політичні сили. «Сьогодні склалась унікальна ситуація, коли політика може бути винесена за рамки діяльності господарчого органу, зокрема міської адміністрації. Відтак, єдиним критерієм в підборі кадрового складу залишаться професійність, чесність і відданість справі», - наголосив він.