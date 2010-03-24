Уряд готує до візиту Медведєва проекти угод з РФ

Уряд України розробляє широкий спектр проектів українсько-російських угод до візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до України, який очікується в травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що минулого року товарообіг між Україною і Росією істотно знизився, і цю ситуацію необхідно виправляти.

«У травні очікується візит Президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА до України. За останній рік товарообіг між Україною і Росією істотно скоротився, тому ми маємо докласти зусиль для відновлення і розширення зв`язків. Уряд починає роботу з підготовки широкого спектру двосторонніх угод», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що завтра вилітає до Москви, де під час зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ обговорить теми і зміст двосторонніх угод, які можуть бути підписані.

Він також повідомив, що в уряді створена спеціальна робоча група, яка має підготувати проекти двосторонніх угод.

Контроль за роботою комісії покладено на першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.