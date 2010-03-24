Зал засідань уряду прикрашає портрет Януковича
12:07, 24 березня 2010Різне
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Раніше портрета Ющенко не було...
У залі, де традиційно проходять засідання уряду, на стіні розмістили портрет Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, портрет розміщений на фронтальній стіні, тобто за спиною прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.
Раніше в залі засідань уряду не було портрета попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
«Глава держави – це як символ, прапор та герб, які розміщуються… Що тут може дивувати? Вас дивує, що в країні є Президент?», - поцікавився у журналістів міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, коментуючи появу світлини В.ЯНУКОВИЧА в залі засідань уряду.
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