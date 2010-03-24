Ізраїль може відмінити візи для українців у вересні

Ізраїль може відмінити візи для українців вже у вересні цього року.

Про це сказав міністр туризму Ізраїлю Стас МИСЕЖНІКОВ в інтерв`ю газеті "Комерсант Україна".

"Я вважаю, що через чотири-п’ять місяців режим буде скасований, і громадяни України зможуть в`їжджати в Ізраїль без віз з вересня цього року", - сказав міністр.

Він нагадав, що в лютому партія "Наш дім Ізраїль" внесла резолюцію про початок переговорів щодо відміни візового режиму, після чого була створена урядова комісія.

За словами С. МИСЕЖНІКОВА, перешкодити цим планам може тільки перемога на дострокових виборах в Ізраїлі партії ШАС (лідер партії ШАС, глава МВС Ізраїлю Елі ІШАЙ, виступає проти відміни візового режиму для українців). "Жартую. Цього не станеться. Прем`єр-міністр Ізраїлю Биньямин НЕТАНЬЯХУ підтримує відміну віз, і це обов`язково станеться", - додав С. МИСЕЖНІКОВ.

Відповідаючи на питання, чому глава МВС Ізраїлю виступає проти збільшення числа українців, що прибувають до країни, міністр туризму зазначив, що коли Ізраїль відміняв візовий режим з Росією (у 2008 році), чиновники побоювалися, що з Росії піде потік нелегальних мігрантів, повій і кримінальних елементів. У той же час, за словами міністра, цього не сталося. Навпаки, зріс торговий обіг між країнами, пожвавився обмін делегаціями, у чотири рази збільшилася кількість туристів.

"Проте, чиновники, які заперечували тоді, повинні заперечувати і зараз. Вони не аргументують свої побоювання, проте все одно продовжують стверджувати, що відміна віз може викликати наплив нелегальних мігрантів і повій, але вже з вашої країни", - сказав С. МИСЕЖНІКОВ.

Він також повідомив, що минулого року в Україні побувало 40 тис. ізраїльських туристів, а в Ізраїль приїхало 70 тис. українців.